۱۳ آبان تجلی وحدت کلمه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شورای هیئات مذهبی استان سمنان بیانیه‌ای صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:

البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده‌اند (به حیات ابدی و) در نزد خدا متنعّم خواهند بود.(قرآن کریم)

سیزده آبان از جمله روزهای پرفروغی است که در تاریخ ایران زمین، برجسته و سربلند است، روزی که فرزندان ایثارگر و فداکار این مرز و بوم به جهانیان فهماندند که با توکل به قدرت ایمان می‌توان در برابر هر طاغوتی ایستاد.

ثابت شد که با تکیه بر قدرت آن بزرگوار آفریننده و توانای زنده می‌توان، استعمار را به خاک مذلت افکند و در سیزدهم آبان این نکته به اثبات رسید که امنیت و آرامش را از حق‌کُشان و ستمگران که به مظلومان امنیت و آسایش نمی‌دهند، می‌توان باز گرفت.

حماسه سیزده آبان ثابت کرد که همه قدرت‌های به اصطلاح عظیم طاغوتی، از درون، پوچ و پوشالی است و مردم عدالت‌خواه و ایمان مدار، خویشتن را باور کردند و به چشم خود دیدند آن قدرتی که در ذهن عده‌ای همچون کوهی استوار است، (کاه‌ی) بیش نیست.

در سیزدهم آبان، وحدت کلمه معنا شد؛ تکیه بر محبوب بندگان و خدای تبارک و تعالی، تفسیر شد و قدرت رهبری دینی بار دیگر تجربه گشت.

دانش‌آموزان انقلابی برخاستند تا نور گوهر دانش و دانش‌آموزی را در آئینه حماسه و دلیری بتابانند و غبار خودباختگی را از سیمای مدرسه بروبند تا انقلاب ننشیند و فریاد کردند تا جهان، پیام انقلاب را بشنود، اینک ما مانده‌ایم با خاطرات آن روزها و می‌دانیم که امروز اگر به سایه راحت نشسته‌ایم، مدیون استقامت شهیدانی هستیم که در آشوب ظلمت چیره، به مصاف شب رفتند تا ایمان خفته انسان را به سامان صبح برسانند.

در آخر ما اعضای شورای هیئات مذهبی استان سمنان با گرامیداشت این روز بزرگ به جهانیان اعلام می‌داریم که با پیروی از رهبری حکیم و دانشمند خود ذره‌ای از آرمان‌های انقلاب و در رأس آنها استکبار ستیزی و استقلال طلبی کوتاه نیامده و نمی‌آییم و با برگزیدن مطالبات رهبری به عنوان نقشه راه حرکت در مسیر نیل به حکومت جهانی مهدی (عج) به مبارزه همه‌جانبه با ظلم و ظالم در سراسر دنیا ادامه می‌دهیم.