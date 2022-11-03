خیزش مردم استان سمنان بر علیه استکبار و آشوبگران/۱۳آبان نماد وحدت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدحسن مقدم نیا: فردا روز بزرگی برای مردم استان سمنان است بار دیگر تقویم ورق خورد و عدد ۱۲ روبروی نام آبان ماه قرار گرفت و این یعنی، فردا مردم این استان در صفوف به هم فشرده شعار استکبار ستیزی می‌دهند و بار دیگر به خیابان‌ها می آیند تا بگویند علیه همه بدخواهان این کشور و انقلابی که برایش خون و جوان داده اند، ایستاده اند.

مردم استان سمنان امروز حال و هوای دیگری دارند. گروهی از کسبه نسبت به آذین بندی بازار و اصناف در روز ولادت امام حسن عسکری (ع) و متقارن با ایام استکبار ستیزی اقدام کردند برخی دیگر تصاویر شهدای شاخص انقلاب اسلامی به خصوص شهید سلیمانی را به خودروهایشان نصب کرده اند و برخی دیگر هم می‌کوشند تا در فضای مجازی، هشتگ های مرتبط با این روز را ترویج دهند.

همراهی با خانواده جان باختگان حادثه ۱۳ آبان

مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در هشت شهرستان استان سمنان مشخص شده است به این ترتیب در سمنان راهپیمایی ۱۳ آبان همراه با گرامی داشت حادثه جان باختگان شیراز، ساعت ۱۰ صبح از میدان امام رضا (ع) به سمت مصلای نمازجمعه برگزار می‌شود.

راهپیمایی پرشور مردم شاهرود نیز ساعت ۱۰ از میدان امام خمینی (ع) آغاز می‌شود و مردم بعد از راهپیمایی در صفوف به هم فشرده نمازجمعه حضور پیدا خواهند کرد. راهپیمایی ۱۳ آبان فردا ده صبح در دامغان از میدان شهدا آغاز می‌شود.

در میامی نیز پیاده روی ضد استکباری همراه با محکوم کردن جنایت تروریستی واقع شده در شیراز، ساعت ۱۰ صبح از میدان امام رضا (ع) به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود. تجمع مردم انقلابی گرمسار فردا ساعت ۱۱ صبح در میدان انقلاب اسلامی خواهد بود مردم مهدی شهر از میدان ولی عصر (عج) و همزمان با ساعت ۱۰:۳۰ راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان را برگزار خواهند کرد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در آردان ساعت ۱۱ صبح از میدان امام خمینی (ره) آغاز می‌شود در سرخه نیز راهپیمایی دشمن شکن ۱۳ آبان از ساعت ده صبح در میدان شهید بهشتی آغاز خواهد شد همچنین راهپیمایی در ده‌ها شهر و روستای استان سمنان نیز برگزار می‌شود.

دعوت برای حضور پرشور مردم

ارگان‌ها و نهادهای نیز با بیانیه‌هایی از مردم خواسته اند تا در این راهپیمایی که البته امسال به دلیل مسائل رخ داده به خصوص حادثه شیراز رنگ و بوی ویژه ای دارد، حضور پیدا کنند. شورای هیئات مذهبی استان سمنان از آن دست نهادهایی است که از مردم خواسته تا در این راهپیمایی حضور یابند. این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد: سیزده آبان از جمله روزهای پرفروغی است که در تاریخ ایران زمین، برجسته و سربلند است، روزی که فرزندان ایثارگر و فداکار این مرز و بوم به جهانیان فهماندند که با توکل به قدرت ایمان می‌توان در برابر هر طاغوتی ایستاد.

شورای هیئات مذهبی استان سمنان در این بیانیه تاکید کرده است: ثابت شد که با تکیه بر قدرت آن بزرگوار آفریننده و توانای زنده می‌توان، استعمار را به خاک مذلت افکند و در سیزدهم آبان این نکته به اثبات رسید که امنیت و آرامش را از حق‌کُشان و ستمگران که به مظلومان امنیت و آسایش نمی‌دهند، می‌توان باز گرفت.

مردم به میدان می آیند

نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور در این راهپیمایی گفت: ملت ایران پای آرمان‌های انقلاب اسلامی تا آخرین نفس ایستاده‌اند و دشمن نمی‌تواند با توطئه‌های مختلف بین نظام و مردم فاصله ایجاد کند. حضور پرشور اقشار مختلف جامعه در راهپیمایی ۱۳ آبان کوبنده دشمنان است و اقتدار و عزت ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با بیان اینکه مقابله با آمریکا و مبارزه دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه است و پیشرفت و اقتدار ایران در واقع مقابله با دشمن و خاری بر چشم بدخواهان است، ابراز کرد: دشمن با روش‌های مختلف مانند بمباران تبلیغاتی در فضای مجازی به دنبال پیشبرد اهداف شوم خود است و در این شرایط باید هوشیارانه عمل کرد و با توجه به جهاد تبیین دسیسه دشمنان را آشکار و خنثی کرد.

سید محمد رضا هاشمی استاندار سمنان نیز با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان دشمن شکن خواهد بود، گفت: مردم ما با حضور در این رویداد مهم، ضمن محکومیت جنایت‌های استکبارگران، دشمنان را بار دیگر ناامید خواهند ساخت.

۳۰ نقطه حماسه ساز در استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز خواستار حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان شد و بیان داشت: این راهپیمایی در ۳۰ نقطه سراسر استان در هشت شهرستان فردا قبل از نمازجمعه برگزار خواهد شد و مردم ما بار دیگر حماسه‌ای از حضور را خلق خواهند کرد.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری با بیان اینکه ۱۳ آبان فرصتی برای ملت ایران اسلامی در راستای اعلام برائت از استکبار و ناکام گذاشتن دشمنان در اهدافشان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران است، گفت: باید این روزها را قدر بدانیم چرا که راهپیمایی ۱۳ آبان، وحدت و یکپارچگی ایران اسلامی را بیش از پیش در چشم جهانیان به نمایش خواهد گذاشت.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های جانبی برای روز استکبار ستیزی در سراسر استان سمنان، افزود: برای بزرگداشت ۱۳ آبان ماه امسال ویژه‌برنامه‌های متعدد و متنوعی همچون برگزاری مسابقات فرهنگی تهیه و طرح‌ریزی‌شده است و در روز جمعه ۱۳ آبان ماه نیز تجلیل از نخبگان مطرح استان را خواهیم داشت و در مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان ایستگاه‌های نقاشی ویژه کودکان و در مسیر راهپیمایی نیز ایستگاه‌های فرهنگی و پذیرایی برپا خواهد شد.

حضور آحاد مردم

بسیج رسانه استان سمنان نیز ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام داشت که برای پوشش رسانه‌ای این رویداد مهم و همچنین محکومیت جنایت‌های مزدوران بیگانه در حرم شاه چراغ شیراز، آمادگی دارد و مانند سال‌های قبل، بازهم خبرنگاران در صف نخست خواهند بود.

بسیج اصناف، تشکل‌های مذهبی استان سمنان، مداحان، پایگاه‌های بسیج و سایر ارگان‌ها دستگاه‌های اجرایی و خدماتی و نظامی و انتظامی، هم پای دیگر مردم استان سمنان برای حضور در راهیپمایی ۱۳ آبان ماه اعلام امادگی و از مردم خواسته اند تا با حضور پرشور خود بار دیگر توطئه‌های دشمنان را ناکام بگذارند.

مردم استان سمنان بار دیگر خود را آماده می‌کنند تا با حضور در مسیرهای از پیش تعیین شده، حماسه‌ای زرین در این برهه حساس از تاریخ که معاندان و دشمنان داخلی و بیگانه، چشم طمع به این آب و خاک بسته اند، خلق کنند، مردمی که در این استان سه هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و امروز به راحتی از خون شهدا و عهدی که با آنان بسته اند، کوتاه نخواهند آمد.