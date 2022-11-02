به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت با اشاره به جنگ شناختی دشمن و هجمه گسترده تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی، اظهار داشت: جاهلیت مدرن که مسلح به انواع سلاح‌ها و ابزارهای نوین است، می‌خواهد ملت‌ها واقعیت‌ها را ندانند و مانع شناخت حقیقت در جامعه می‌شود.

رئیس جمهور افزود: یکی از کارهای اصلی جریان جاهلی و تروریسم فرهنگی این است که حقیقت گفته نشود یا به طور کامل گفته نشود و از همین‌رو امروز حتی از طرح نام کودکی که خانواده خود را در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ شیراز از دست داده است هم مانند نام حاج قاسم سلیمانی در هراس است و آن را از فضای مجازی حذف می‌کنند. تلاش دشمن ایجاد مانع برای فعالیت و خدمت‌رسانی دولت به مردم است، اما دولت مصمم است مسیر خدمت و پیشرفت را با قوت ادامه دهد و این حرکت با آشوب‌ها و فضاسازی‌ها متوقف نمی‌شود.

«تقویت فعالیت‌های حوزه‌های دانش‌بنیان در راستای تحقق شعار سال»، «پیگیری جدی اجرای مصوبات دور اول سفرهای استانی و برنامه‌ریزی برای تسریع توسعه استان‌ها در دور دوم سفرها با توجه به انتخاب معاون جدید اجرایی» و نیز «پیگیری جدی اجرایی شدن توافقات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها» از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت بود.

رئیس جمهور با اشاره به رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت، از توجه نمایندگان ملت به کارنامه موفق دکتر فاطمی امین تشکر کرد و همدلی و همراهی قوای سه‌گانه را زمینه‌ساز افزایش کارآمدی و خدمت‌رسانی مضاعف در جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم دانست.