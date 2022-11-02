ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر جدید آغاز شد

به گزارش خبرگزای مهر، امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان) طی مراسمی با حضور «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی ساخت ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به‌صورت ویدئوکنفرانسی در ۱۳ شهر جدید کشور آغاز شد.

بر این اساس این گزارش، ساخت ۲۲ هزار و ۵۶۶ واحد در شهر جدید پرند، ۱۶ هزار واحد در بهارستان، ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد در هشتگرد، ۹۷۸۱ واحد در شهرک صدرا، ۱۱ هزار واحد در گلبهار، ۶۹۰۳ واحد در سهند، ۵ هزار واحد در شهریار، ۵ هزار واحد در شهر گلمان، ۳ هزار واحد در ایوانکی، ۲۷۵۰ واحد در شهر جدید پردیس، یک هزار واحد در شیرین شهر، ۲۵۰۰ واحد در فولادشهر و یک هزار واحد در شهر جدید رامین ساخته خواهد شد.

کل واحدهای مورد تعهد شرکت عمران شهرهای جدید در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴، ۷۰۰ هزار واحد است که از این تعداد در اردیبهشت ماه امسال ۱۰۰ هزار واحد کلنگ‌زنی شد و امروز در مرحله آماده سازی زمین به پیشرفت ۶۰ درصدی و در مرحله ساخت به پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی رسیده است.

امروز نیز، ۱۰۰ هزار واحد دیگر به دستور وزیر راه و شهرسازی در ۱۳ شهر کلنگ‌زنی شد.