حضور تنها یک نماینده از ایران در کاپ تنیس روی میز آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون تنیس روی میز همه ساله اقدام به برگزاری کاپ آسیا با حضور برترین های این رشته می کند.

پینگ پنگ بازان شرکت کننده در کاپ آسیا بر اساس رنکینگ جهانی و دعوت نامه دریافتی در این رقابت ها حاضر می شوند.

برای دوره جدید رقابت های کاپ آسیا که پس از وقفه یکی دو ساله - به دلیل همه گیری کرونا- برگزار می شود، نوشاد عالمیان به واسطه رنکینگ جهانی ۷۹ در فهرست اصلی بازیکنان قرار گرفت. البته نیما عالمیان و امیرحسین هدایی هم در فهرست بازیکنان رزرو بودند تا در صورت انصراف بازیکنی از فهرست اصلی، جایگزین وی شوند که البته این فرصت برای آنها مهیا نشد.

بدین ترتیب تنیس روی میز ایران برای کاپ ۲۰۲۲ آسیا تنها نوشاد عالمیان را به عنوان نماینده اعزامی خود خواهد داشت.

مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا در سال جاری میلادی طی روزهای ۲۶ تا ۲۸ آبان ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. نوشاد عالمیان که لژیونر لیگ فرانسه است به ایران آمده تا پس از حضور در لیگ برتر کشورمان و به منظور حضور در کاپ آسیا عازم تایلند شود. سفر وی ۲۴ آبان ماه انجام خواهد شد.