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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۲

فرهنگی در گفتگو با مهر:

دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران بیشتر شده است

دخالت‌های آمریکا در امور داخلی ایران بیشتر شده است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: دخالت‌های آمریکا در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت گرامیداشت ۱۳ آبان، اظهار داشت: نگاه واقع بینانه اقتضا می‌کند که ما واقعیات تاریخ گذشته و امروز خود را ببینیم.

وی با اشاره به دخالت‌های آمریکا و کشورهای غربی در امور داخلی ایران، گفت: زمانی که کشوری با این همه امکانات در امور کشور مستقل دیگری مداخله می‌کند، بیانگر آن است که خوی استکباری که در قبل از انقلاب و اوایل انقلاب اسلامی در آمریکا بوده، هنوز هم در آمریکا وجود دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دخالت‌های آمریکا در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

فرهنگی متذکر شد: علاوه بر این، هرازچندگاهی شاهد اظهارات مغرورانه و غیر منطقی برخی از مسئولان آمریکا درباره مسائل داخلی کشورمان هستیم که این مسائل دلالت بر این دارد که ۱۳ آبان امسال باید بیش از پیش مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به حوادث اخیر کشور و دخالت‌های مستکبرانی مانند آمریکا در امور داخلی ایران، ۱۳ آبان امسال باید حماسی‌تر و پرشکوه‌تر از سال‌های قبل برگزار شود.

کد مطلب 5623178
زهرا علیدادی

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