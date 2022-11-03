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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۶:۲۶

امام جمعه اهل سنت قره تپه بندرترکمن:

شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان به معنای مقابله با استکبار است

شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان به معنای مقابله با استکبار است

بندرترکمن- امام جمعه اهل سنت قره تپه بندرترکمن گفت: شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان نمایش وحدت و همدلی ملت ایران و به معنای مقابله با استکبار جهانی است.

آخوند عبدالجبار میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از همه مردم تقاضا دارم برای ترویج فرهنگ اتحاد و همدلی و تحکیم وحدت اسلامی در راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان شرکت کنند.

امام جمعه اهل سنت قره تپه بندرترکمن افزود: شرکت در این راهپیمایی به معنای مقابله با مستکبران و استعمارگرانی است که تلاش می‌کنند به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند.

وی گفت: همه آحاد ملت غیور ایران خصوصاً دانش آموزان ما باید با حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان اتحاد عملی خود را در خیابان‌های ایران به نمایش بگذارند و تلاش کنند این اتحاد را تا روز قیامت، نسل به نسل حفظ کنند تا خداوند به به برکت این اتحاد، مسلمانان و دین اسلام را روز به روز موفق تر و سربلندتر کند.

میرابی بیان کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بیانگر اتحاد، اعتقاد و تبعیت آنها از پیامبر اسلام و رهبر معظم انقلاب است.

کد مطلب 5623218

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