شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان به معنای مقابله با استکبار است

آخوند عبدالجبار میرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از همه مردم تقاضا دارم برای ترویج فرهنگ اتحاد و همدلی و تحکیم وحدت اسلامی در راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان شرکت کنند.

امام جمعه اهل سنت قره تپه بندرترکمن افزود: شرکت در این راهپیمایی به معنای مقابله با مستکبران و استعمارگرانی است که تلاش می‌کنند به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کنند.

وی گفت: همه آحاد ملت غیور ایران خصوصاً دانش آموزان ما باید با حضور باشکوه در راهپیمایی ۱۳ آبان اتحاد عملی خود را در خیابان‌های ایران به نمایش بگذارند و تلاش کنند این اتحاد را تا روز قیامت، نسل به نسل حفظ کنند تا خداوند به به برکت این اتحاد، مسلمانان و دین اسلام را روز به روز موفق تر و سربلندتر کند.

میرابی بیان کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بیانگر اتحاد، اعتقاد و تبعیت آنها از پیامبر اسلام و رهبر معظم انقلاب است.