به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ییلاقی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به رویکرد تخصصی مراکز مشاوره ازدواج در استان اظهار کرد: مراکز تخصصی مشاوره ازدواج از مجموعه‌های نوپای وزارتخانه محسوب می‌شوند که با هدف ارتقای کیفیت زندگی جوانان راه‌اندازی شده‌اند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد نتایج ملموس‌تری در این حوزه باشیم.

وی با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی به‌صورت رایگان برای جوانان برگزار می‌شود، افزود: در کنار این کارگاه‌ها، بسته‌های حمایتی نیز پیش‌بینی شده که به مرور زمان و متناسب با نیاز مخاطبان به خدمات افزوده خواهد شد.

ییلاقی با تأکید بر نظارت دقیق بر روند اجرای دوره‌ها تصریح کرد: حداقل ظرفیت هر کارگاه ۲۵ نفر است و پس از برگزاری، ارزیابی‌های لازم انجام می‌شود. به‌صورت تصادفی با تعدادی از شرکت‌کنندگان تماس گرفته می‌شود تا میزان رضایت‌مندی، کیفیت محتوا و نحوه برگزاری دوره‌ها مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ناظران تخصصی سطح کیفی کلاس‌ها را ارزیابی می‌کنند.

معاون فرهنگی و امور جوانان مازندران ادامه داد: هدف ما صرفاً افزایش کوتاه‌مدت آمار ازدواج یا کاهش آمار طلاق نیست، بلکه تمرکز اصلی بر ارتقای مهارت‌های ارتباطی و تحکیم بنیان خانواده است تا زندگی مشترک جوانان از پایداری و دوام بیشتری برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: مشاوره امروز به یک ضرورت در زندگی روزمره تبدیل شده و نباید آن را محدود به زمان پیش از ازدواج دانست. مراکز مشاوره با رویکردی تخصصی تلاش می‌کنند در مراحل مختلف زندگی در کنار جوانان باشند.

ییلاقی با تأکید بر اینکه این مراکز دولتی نیستند اما تحت چارچوب‌های تخصصی فعالیت می‌کنند، گفت: تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت دوره‌های آموزشی در سطح استان به کار گرفته شده و بازخوردهای دریافتی نیز نشان‌دهنده رضایت قابل توجه شرکت‌کنندگان از خدمات ارائه‌شده است.

آموزش خودشناسی، پیش‌نیاز ازدواج پایدار در مازندران

مدیر یک مرکز مشاوره در ساری از آغاز اجرای کارگاه‌های «خودشناسی و انتخاب آگاهانه همسر» در سطح استان مازندران خبر داد و گفت: هدف این طرح، تسهیل ازدواج زودهنگام نیست، بلکه کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه و پیشگیری از تعارضات و طلاق عاطفی است.

ملیحه مهدیخانی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه‌ها حدود دو هفته است در سطح استان آغاز شده، اظهار کرد: این طرح با همکاری جمعی از مشاوران فعال در استان و با محوریت آموزش‌های پیش از ازدواج در حال برگزاری است و در تمامی شهرستان‌های مازندران آمادگی اجرا دارد.

وی با بیان اینکه «خودشناسی» محور اصلی این کارگاه‌هاست، افزود: ازدواج یکی از شیرین‌ترین اما پیچیده‌ترین تجربه‌های زندگی است و صرفاً عشق و هیجان برای ساختن یک زندگی مستحکم کافی نیست. در این دوره‌ها تلاش می‌کنیم شرکت‌کنندگان ابتدا شناخت دقیقی از ویژگی‌های شخصیتی، هیجانی و رفتاری خود به دست آورند و سپس مهارت‌های «دیگرشناسی» را فرا بگیرند.

مهدیخانی ادامه داد: منظور از دیگرشناسی، شناخت افرادی است که فرد در زندگی مشترک با آن‌ها در تعامل خواهد بود؛ از همسر و خانواده همسر گرفته تا خانواده خود فرد. توجه به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری این افراد نقش مهمی در پیشگیری از تعارضات آینده دارد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی به‌صورت رایگان در مراکز مختلف استان تصریح کرد: در این دوره‌ها مهارت‌هایی نظیر مدیریت تعارض، کنترل هیجانات، ارتباط مؤثر، همدلی و حل مسئله آموزش داده می‌شود. هدف ما این نیست که جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال را به ازدواج زودهنگام تشویق کنیم، بلکه تأکید داریم اگر تصمیم به ازدواج دارند، این انتخاب را آگاهانه انجام دهند.

مدیر این مرکز مشاوره خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجعات ما مربوط به زوج‌هایی است که با تنش‌های شدید عاطفی و اختلافات حل‌نشده مواجه‌اند. بخشی از این مشکلات ناشی از نبود آموزش‌های پیش از ازدواج است که می‌تواند به طلاق عاطفی یا حتی طلاق قانونی منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه ازدواج باید زمینه‌ساز رشد دوطرفه باشد، گفت: فلسفه این طرح، ارتقای سلامت روان و کمک به شکل‌گیری زندگی مشترک سالم و پویاست؛ زندگی‌ای که در آن هر دو نفر در کنار یکدیگر رشد کنند، نه اینکه در چرخه‌ای از تعارض و فرسایش عاطفی گرفتار شوند.

مهدیخانی همچنین از آمادگی این مجموعه برای اجرای برنامه‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مختلف خبر داد و افزود: هر نقطه‌ای از مازندران که نیاز به برگزاری این کارگاه‌ها داشته باشد، تیم مشاوران ما آمادگی حضور و ارائه خدمات آموزشی را دارد.