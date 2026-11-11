به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین کتاب آموزش مدیریت پسماند به زبان گیلکی ویژه کودکان، با تألیف پرویز فکرآزاد و با حمایت سازمان مدیریت پسماند استان گیلان تهیه و منتشر شد.

این کتاب با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، آموزش اصول مدیریت صحیح پسماند و نهادینه‌سازی فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ در میان کودکان تدوین شده و تلاش دارد مفاهیم زیست‌محیطی را با زبانی ساده، جذاب و متناسب با گروه سنی مخاطبان ارائه کند.

استفاده از زبان بومی گیلکی در این اثر، علاوه بر تسهیل انتقال مفاهیم آموزشی به کودکان، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی استان برای ترویج رفتارهای صحیح زیست‌محیطی را فراهم کرده است.

بر اساس رویکرد سازمان مدیریت پسماند استان گیلان، آموزش و فرهنگ‌سازی از دوران کودکی یکی از راهبردهای مهم برای دستیابی به مدیریت پایدار پسماند است؛ چراکه آشنایی کودکان با مسئولیت‌های زیست‌محیطی می‌تواند به شکل‌گیری نسلی آگاه و مشارکت‌جو در زمینه حفاظت از طبیعت منجر شود.

در همین راستا، استفاده از این کتاب در مدارس و مراکز آموزشی استان با هدف آشنایی کودکان با شیوه‌های کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ و مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست در دستور کار برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این سازمان قرار گرفته است.