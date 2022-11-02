به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی شهید «سرمالیان» پلدختر با ابراز خوشحالی از حضور در بین ورزشکاران این شهرستان اظهار داشت: مسئولان ورزشی در پلدختر از ظرفیت‌های طبیعی این شهرستان که قابلیت استفاده ورزشی دارند استفاده کنند و نهایت بهره وری از اماکن ورزشی را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند.

وی افزود: برای اینکه بهترین نتیجه و برآیند از تک‌تک هیئت‌های ورزشی ایجاد شود، مدیران و مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت‌های ورزشی به کار گیرند.

وزیر ورزش و جوانان گفت: دو میلیون مترمربع از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون به سرانه ورزشی کشور اضافه شده که کفایت نمی‌کند و همچنان در این زمینه تکالیف زیادی بر دوش مسئولان است.

سجادی بر برنامه ریزی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در حوزه ورزش در اسرع وقت تاکید کرد و افزود: مجموعه‌هایی در این حوزه نیاز به بازسازی، بهسازی و به روز رسانی دارند که در دستور کار وزارت ورزش و جوانان است.

وی یادآور شد: پشت دروازه‌های زمین چمن فوتبال پلدختر پیست تارتان برای دو میدانی احداث می‌شود تا جوانان در کنار فوتبال از این ظرفیت نیز استفاده کنند و شاهد پیشرفت‌هایی در شهرستان در این رشته نیز باشیم.

وزیر ورزش و جوانانش افزود: جوانان در لرستان از جمله سلحشوری در دوران دفاع مقدس منشأ بسیاری از اتفاقات بزرگ بودند.

سجادی گفت: سیل سال ۹۸ آسیب‌های زیادی به ویژه در حوزه ورزش به شهرستان پلدختر وارد کرد که دل همه مردم را به درد آورد اما برای رسیدن ورزش شهرستان به نقطه بهینه و تجهیز اماکن ورزشی این شهرستان به بهترین نحو ممکن تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم.

وی افزود: بسیاری از تجهیزات ورزشی در شهرستان پلدختر فرسوده شده که دولت در راستای استاندارد سازی و تعویض آن در راستای حفظ سلامت ورزشکاران تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.