به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی امروز چهارشنبه در جریان دیدار با استاندار لرستان، نگاه ویژه استاندار لرستان را بر حوزه فرهنگ و هنر را سرمایه اجتماعی بسیار خوب دانست و اظهار داشت: این نگاه استاندار می‌تواند موجب رشد و توسعه فرهنگ و هنر لرستان شود.

وی با بیان اینکه سفرهای استانی، در راستای عدالت‌محوری دولت سیزدهم انجام می‌شود افزود: نگاه عدالت‌محور به استان‌ها در دولت، برای ترویج زیرساخت‌های سینمایی مد نظر است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینمای ایران را در میان کشورهایی برتر سینمای جهان دانست و اظهار کرد: در سال‌های اخیر دستاورد و هنرمندان خوبی داشته‌ایم و این سرمایه بعد از انقلاب ایجاد شده است.

خزاعی با اشاره به ۴۴ هزار حضور بین‌المللی در جشنواره‌های خارجی افزود: میانگین تولیدات سینمایی در سال بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ فیلم است.

وی با بیان اینکه در کشور ۶۰۰ سالن سینما وجود دارد افزود: این نشان‌دهنده عقب بودن در حوزه زیرساخت‌ها است و تجهیز سینما و نوآوری در سینماها مطالبه مردم است، امیدواریم بتوانیم با نگاه عدالت‌محور در رشد این صنعت در استان‌ها کمک کنیم.

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: به دنبال ایجاد زیرساخت‌های مناسب در استان‌ها و تخصیص بودجه برای حوزه تولید در استان‌ها هستیم.