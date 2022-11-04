به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در سفر یک روزه اش به استان لرستان در دیدار با استاندار استان با بیان اینکه در کشور سرمایه‌های انسانی خوبی وجود دارد که باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اظهار کرد: در کل کشور حدود ۶۰۰ سینما داریم و این نشان می دهد که در حوزه زیرساخت‌ها در استان ها مشکلاتی وجود دارد که در این راستا با نگاه عدالت محور برای رشد صنعت سینما در استان‌ها در تلاش هستیم.

وی با بیان اینکه نگاه عدالت محور به استان‌ها در دولت سیزدهم برای توسعه زیرساخت‌های سینمایی مد نظر است، افزود: نگاه استاندار لرستان به حوزه فرهنگ و هنر قابل تقدیر است و این نگاه می‌تواند موجب رشد و توسعه فرهنگ و هنر لرستان شود.

خزاعی با اشاره به اینکه سینما تاثیر بسزایی در کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی دارد و ما باید از این ظرفیت بیشتر بهره‌مند شویم، گفت: به دنبال ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تخصیص بودجه برای حوزه تولید در استان‌ها هستیم.

فرهاد زیویار استاندار لرستان نیز با بیان اینکه شعار و منش دولت سیزدهم در یکسال گذشته مشخص شده و تفاوت این دولت با دیگر دولت‌ها مشخص است، اظهار کرد: سینما ابزاری مهم برای معرفی انقلاب اسلامی به جهان است و باید زیرساخت های سینمایی را در استان‌ها تقویت کنیم تا از توانمندی و ظرفیت استان‌ها بیشتر استفاده کنیم.

وی با اشاره به شهدای لرستان در انقلاب اسلامی افزود: برگزاری یادواره ملی شهدای لرستان فرصت خوبی برای معرفی بیشتر شهدا و ایثارگران است و در این راستا نیازمند ثبت یک فیلم سینمایی فاخر از رشادت‌های رزمندگان لرستان هستیم.

استاندار لرستان خواستار ساخت فیلم سینمایی در حوزه شهدای لرستان در عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس شد و بیان کرد: هنرمندان لرستانی توانسته‌اند فیلم‌نامه و زیرساخت‌های اولیه این آثار را آماده کنند اما به حمایت سازمان سینمایی کشور نیاز است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز با بیان اینکه امیدواریم این سفر زمینه رشد و توسعه سینمای لرستان را فراهم کند، افزود: در حوزه ایثار و شهادت نیازمند فیلم‌های سینمایی فاخر هستیم تا ایثارگری های شهدا را بیش از پیش معرفی کنیم.

در این دیدار تفاهم‌نامه همکاری سازمان سینمایی کشور و استانداری لرستان در خصوص توسعه سینمای استان منعقد شد.

محمدرضا سوقندی مدیر کل حقوقی، مجلس و استان های سازمان سینمایی، هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه سینماشهر و مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان، رئیس سازمان سینمایی را در این سفر یک روزه همراهی کردند.