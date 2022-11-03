شیب تند آنفلوآنزا در قزوین / بیشتر مبتلایان زیر ۱۵ سال هستند

بهزاد نجف پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت آنفلوانزا در استان قزوین اظهار کرد: با توجه اینکه بیماری کرونا و آنفلوانزا هم‌پوشانی دارند، برای تشخیص باید آزمایشات لازم انجام شود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: بیماری آنفلوانزا از مهرماه در قزوین روند افزایشی داشت و از هفته سوم این بیماری با شیب تند تری شیوع پیدا کرد.

وی افزود: میزان تست مثبت مراجعین آنفلوانزا در کشور ۲۵ درصد و در استان قزوین ۴۰ درصد است.

این مسئول گفت: در گذشته ما بیشتر با بیماران حاد تنفسی درگیر بودیم و این مسئله در سنین بالا نگران کننده بود اما حالا بیشتر مراجعین و بیماران افراد زیر ۱۵ سال هستند.

وی افزود: برای مواجه با بیماری دو رویکرد وجود دارد رویکرد اول رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، ماسک زدن، شست‌وشوی مداوم دست‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت شیوه عطسه و سرفه است.

این مسئول تاکید کرد: رویکرد دوم انجام واکسیناسیون است که انجام این فرآیند سبب کاهش شدت بیماری می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون آمار فوتی از آنفلوانزا در قزوین ثبت نشده است عنوان کرد: افراد باردار یا دارای بیماری‌های خاص از جمله بیماران عفونی، بیماران بستری در سی سی یو، تالاسمی، دیالیز و موارد دیگر می‌توانند به طور رایگان واکسن دریافت می‌کنند.

این مسئول عنوان کرد: توصیه ما بر این است که سایر افراد به ویژه افراد بالای ۶۵ سال یا دارای بیماری زمینه‌ای و همچنین افراد ۶ ماه تا ۱۸ سال که به هردلیلی از قرص آسپرین استفاده می‌کنند نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.

نجف پور تاکید کرد: بهتر است برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا افرادی که علائم مربوطه را دارند از حضور در محل کار، محل تحصیل و اجتماعات خودداری کنند.

وی در پایان گفت: پیشنهاد ما به اموزش و پرورش این است که در صورت مشاهده بیماری سه نفر از دانش‌آموزان در کلاس، کلاس را تعطیل و در صورت ابتلاء تعداد بیشتری از دانش‌آموزان مدرسه را تعطیل کنند.