تیراندازی به کلانتری خاش/ یک مامور انتظامی زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب رازدار در تشریح جزئیات این خبر گفت: شامگاه چهارشنبه یک دستگاه خودروی پژو با عبور از خیابان جمهوری هنگام رسیدن به کلانتری ۱۱ شهرستان خاش، افراد مسلح با سر و صورت پوشیده بدون اینکه از خودرو مذکور پیاده شوند اقدام به تیراندازی نموده که با پاسخ مامورین مواجه و با سرعت از محل متواری شدند.

سرهنگ رازدار خاطر نشان کرد: در این عملیات یکی از مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان به صورت سطحی مجروح شد.

وی افزود: با تشکیل تیم های تجسس و اشراف اطلاعاتی و با استفاده از همه امکانات و تجهیزات موجود شناسایی و دستگیری این افراد شرور مسلح در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفته است