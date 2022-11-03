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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۷

تیراندازی به کلانتری خاش/ یک مامور انتظامی زخمی شد

تیراندازی به کلانتری خاش/ یک مامور انتظامی زخمی شد

زاهدان- فرمانده انتظامی شهرستان خاش در سیستان و بلوچستان از ناکام ماندن اشرار مسلح در تیراندازی به کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب رازدار در تشریح جزئیات این خبر گفت: شامگاه چهارشنبه یک دستگاه خودروی پژو با عبور از خیابان جمهوری هنگام رسیدن به کلانتری ۱۱ شهرستان خاش، افراد مسلح با سر و صورت پوشیده بدون اینکه از خودرو مذکور پیاده شوند اقدام به تیراندازی نموده که با پاسخ مامورین مواجه و با سرعت از محل متواری شدند.

سرهنگ رازدار خاطر نشان کرد: در این عملیات یکی از مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان به صورت سطحی مجروح شد.

وی افزود: با تشکیل تیم های تجسس و اشراف اطلاعاتی و با استفاده از همه امکانات و تجهیزات موجود شناسایی و دستگیری این افراد شرور مسلح در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفته است

کد مطلب 5623386

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