افزایش فعالیت فرقه های انحرافی در برخی روستاهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی صبح پنج شنبه در آیین افتتاح مرکز مشاوره معنوی تبریز که با حضور حجت الاسلام و المسلمین سیفایی مدیرکل فرق و ادیان سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار شد، گفت: فرق مختلف انحرافی در داخل اسلام ناب محمدی توسط سرویس های مختلف جاسوسی درحال ایجاد و شکل گیری است.

وی با بیان اینکه امروز نیز در فضای مجازی شاهد تبلیغات این فرقه ها هستیم، ادامه داد: متاسفانه در روستاها و برخی مناطق شهری استان، شاهد افزایش فعالیت فرقه ها هستیم.

محمدی با تاکید بر اینکه فرقه های فعال در استان شناسایی می شود، گفت: باید عوامل گرایش افراد به سمت فرقه‌های انحرافی شناسایی شود، البته سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه گام های مهمی برداشته است و جای قدردانی دارد ولی باید همچنان این فعالیت ها تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه کلینیک فرق درمانی یا مرکز مشاوره معنوی تبریز محلی مناسب و امن برای افرادی است که منحرف شده اند، گفت: تاسیس این مرکز در استان احساس می شد. این مرکز باید پایلوت شمالغرب کشور باشد.

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی گفت: اسلام اصیل باید به جوانان و نوجوانان آموزش داده شود، حضور جدی روحانیون نیز در این زمینه ضروری است.