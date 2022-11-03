پرونده اغتشاشگران دقیق و با رعایت انصاف رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح پنجشنبه در حاشیه شورای قضایی استان گفت: مدیریت ونظارت مسئولان بر عملکرد مجموعه ها ضروری ودر پیشبرد خدمت رسانی به مردم بسیار موثراست ومدیران قضایی نباید ازاین مهم غافل شوند.

وی تصریح کرد: انسجام، اتحاد وهمدلی وتعامل شورای قضایی استان مورد تاکید است چراکه درسایه انسجام وهمدلی مدیران قضایی استان، برنامه های سند تحول وسایر سیاست ها وبرنامه های استانی به صورت بهتر وکارامدتر ودرزمان کمتری به مرحله اجرا می رسند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سند تحول قضای باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری وتاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه باید به طور جدی درتمام حوزه های قضایی مورد توجه قرارگیرد واجرایی شود.

عالی ترین مقام قضایی استان افزود: تفرقه به مصلحت مجموعه نیست وانسجام و وحدت برای مجموعه ضروری است حل معضلات قضایی، کاهش پرونده ها، افزایش کیفیت رسیدگی ها وکاهش اطاله دادرسی به به وحدت و انسجام نیاز دارد، همدلی هم قطعاً به این موضوع کمک شایانی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر نظارت برحسن اجرای قوانین نیز تاکید کرد: همواره احتمال تعرض به منافع عمومی وحقوق افراد وجود دارد ونظارت، شرط تحقق حقوق عمومی افراد است وسازمان بازرسی نقش مهمی دراین زمینه دارد وباید ازهمه ظرفیت های قانونی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین دراستان اهتمام ورزد.

حجت الاسلام اکبری همچنین به اهمیت مبارزه با فساد اشاره کرد وگفت: یکی از نتایج مدیریت ونظارت برمجموعه ها ونظارت برحسن اجرای قوانین، شناسایی بسترهای فساد دردرون وبیرون مجموعه است پیشگیری، نظارت ومقابله هدفمند با فساد دردستور کاردسگاه قضایی استان قراردارد ودراین زمینه با هیچکس تعارف نداریم.

این مقام عالی قضایی همچنین با اشاره به حوادث کشور و اغتشاشات اخیر گفت: پرونده اغتشاشگران دقیق وسریع، با رعایت عدل وانصاف رسیدگی می شود البته با افرادی که نقش اساسی داشته یا لیدر بوده اند برخورد جدی خواهد شد وپرونده این افراد به جد مورد رسیدگی قرار می گیرد.