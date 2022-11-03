قدرت نرم جمهوری اسلامی به افول آمریکا شتاب می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله خداییان پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل جدید بازرسی گلستان اظهار کرد: کینه و دشمنی استکبار و امپریالیسم با جمهوری اسلامی ایران به ماهیت انقلاب اسلامی برمی گردد، رخدادها و رهاوردهایی که از انقلاب دینی حاصل شده است خار چشم دشمنان نظام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: قدرت نرم ایران زمینه ساز شکل گیری و تقویت جبهه مقاومت در منطقه شده و هم اینک جمهوری اسلامی ایران توانسته است مرز نفوذ خود را تا دریای مدیترانه و در مرزهای رژیم اشغالگر اسرائیل توسعه دهد.

وی با بیان اینکه توفیقات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک شعار نیست، ادامه داد: جایگاه فاخر ایران اسلامی در علوم و دانش جدید و مباحث دفاعی و نظامی چنان چشمگیر است که حتی دشمنان نظام هم نمی توانند آن را انکار و کتمان کنند.

خداییان گفت: قدرت و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی چنان مشهود و نمایان است که سردمداران استکبار که تا سال های قبل سخن از گزینه نظام سخن به میان می آورده اند، این تهدید پوشالی را دیگر تکرار نمی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: دشمنان در قضایای اخیر همانند سنوات گذشته دچار اشتباه محاسباتی شدند و در خیال باطل خود نقشه هایی برای ضربه به جمهوری اسلامی کشیده بودند که خوشبختانه با درایت و هوشمندی آحاد مردم و هم افزایی همه نهادهای متولی این خیال باطل نقش برآب شد.

خداییان افزود: ماهیت دروغین و کذایی استکبار در جنایت اخیر شاهچراغ بار دیگر نمایان شد و هیچیک از مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر این توطئه را محکوم نکردند.

وی گفت: در سال های اخیر و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری به مقوله فضای مجازی و هشدارهایی در خصوص شکل گیری ناتوی فرهنگی و یا شبیخون فرهنگی اما مدیران متوای غفلت کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: دشمن درصدد آن است تا از فرصت و بستر فضای مجازی به سراغ تربیت نسل جدید برود، باید از وقایع اخیر و از غفلتی که در فضای مجازی به آن دچار بودیم، درس عبرت بگیریم و برای آن چاره اندیشی کنیم.

وی همچنین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در تلاش است با همکاری دولت علاوه بر برخورد با مفسدان در مجموعه های اجرایی به سراغ حذف ریشه گلوگاه های فساد برود که خوشبختانه برنامه های متعددی در این بخش در حال اجرا و رهاوردهای خوبی حاصل شده است.