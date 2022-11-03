به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان و مسئولان مرکز آموزش تخصص‌های هوایی «شهید خضرایی» با اشاره به نقش جوانان در خنثی‌‎سازی توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: در حوادث اخیر بر همگان ثابت شد که دشمن با تمام توان با استفاده از قدرت رسانه‌ای، حجم سنگین اخبار و اطلاعات دروغین، سعی در تشویش اذهان عمومی خصوصاً جوانان را دارد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که این نظام مقدس بیمه امام زمان (عج) و تحت رهبری ولی فقیه و نایب بر حق آن حضرت است، تمام نقشه‌های دشمن نقش برآب شد. نقش جوانان انقلابی و ولایتمدار نیز در خنثی‌سازی این توطئه‌ها نقشی کلیدی و راهگشا بود که علاوه بر اثبات حقانیت نظام اسلامی توانست مشت محکمی بر دهان تمامی مخالفان نظام باشد.

امیر واحدی بیان کرد: امپراطوری رسانه‌ای دشمن به دنبال جنگ ترکیبی تمام عیار است و تنها راه خنثی‌سازی آن آگاهی و بصیرت جامعه به ویژه نسل جوان است.

فرمانده نیروی هویی ارتش عنوان کرد: پیشبرد اهداف نیروی هوایی به عنوان یک نیروی تخصص محور در گرو حضور جوانانی متعهد، متخصص و ولایتمدار است که بی‌تردید این شاخصه‌های ارزشمند می‌تواند موجب تحقق اهداف والای این نیرو باشد.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید خدمت در نیروی هوایی ارتش افتخاری بزرگ است که این افتخار تنها نصیب افرادی می‌شود که متعصب نسبت به دین، اسلام، نظام و … هستند.