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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۱

امیر واحدی:

نقش جوانان در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان راهگشا و کلیدی است

نقش جوانان در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان راهگشا و کلیدی است

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: نقش جوانان انقلابی در خنثی‌سازی توطئه‌ها نقشی کلیدی و راهگشا بود که علاوه بر اثبات حقانیت نظام اسلامی توانست مشت محکمی بر دهان مخالفان نظام باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در جمع فرماندهان و مسئولان مرکز آموزش تخصص‌های هوایی «شهید خضرایی» با اشاره به نقش جوانان در خنثی‌‎سازی توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: در حوادث اخیر بر همگان ثابت شد که دشمن با تمام توان با استفاده از قدرت رسانه‌ای، حجم سنگین اخبار و اطلاعات دروغین، سعی در تشویش اذهان عمومی خصوصاً جوانان را دارد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که این نظام مقدس بیمه امام زمان (عج) و تحت رهبری ولی فقیه و نایب بر حق آن حضرت است، تمام نقشه‌های دشمن نقش برآب شد. نقش جوانان انقلابی و ولایتمدار نیز در خنثی‌سازی این توطئه‌ها نقشی کلیدی و راهگشا بود که علاوه بر اثبات حقانیت نظام اسلامی توانست مشت محکمی بر دهان تمامی مخالفان نظام باشد.

امیر واحدی بیان کرد: امپراطوری رسانه‌ای دشمن به دنبال جنگ ترکیبی تمام عیار است و تنها راه خنثی‌سازی آن آگاهی و بصیرت جامعه به ویژه نسل جوان است.

فرمانده نیروی هویی ارتش عنوان کرد: پیشبرد اهداف نیروی هوایی به عنوان یک نیروی تخصص محور در گرو حضور جوانانی متعهد، متخصص و ولایتمدار است که بی‌تردید این شاخصه‌های ارزشمند می‌تواند موجب تحقق اهداف والای این نیرو باشد.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید خدمت در نیروی هوایی ارتش افتخاری بزرگ است که این افتخار تنها نصیب افرادی می‌شود که متعصب نسبت به دین، اسلام، نظام و … هستند.

کد مطلب 5623511

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