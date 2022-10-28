دست انتقام نظام اسلامی طومار حیات استکبار را در هم خواهد پیچید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیام‌های جداگانه ای، شهادت تعدادی از هموطنان در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (ع) را به نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز و استاندار فارس تسلیت گفت.

متن پیام صادر شده به این شرح است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین لطف الله دژکام، نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز / جناب آقای دکتر محمدهادی ایمانیه، استاندار محترم فارس

سلام علیکم؛

حادثه تلخ و تأسف بار تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به تیر خصم و عناد تروریست‌های مزدور، میزان سبعیت و قساوت دشمنان این نظام را نسبت به ملت ایران نشان داد و بار دیگر در اقدامی کوردلانه با هجوم مسلحانه به زائرین آن آستان مقدس منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران و مردم عزیز شد که مایه تأثر و تألم عمیق قلبی گردید.

کینه و عداوت دشمنان خبیث ملت انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی چنان است که در مسیر تحقق توطئه‌های خود برای مقابله با امنیت کشور، این بار صفوف نمازگزاران را هدف تیرهای دشمنی خود قرار دادند؛ اما باید بدانند که ملت ایران از راه شرافتمندانه و پر افتخار خود باز نخواهند گشت و در عزم و اراده ملت ایران خللی ایجاد نمی‌کند و با اعتماد به وعده الهی که «إن تنصرالله ینصرکم» همچون همیشه بر همه دشمنان پیروز خواهند گشت و قطعاً دست انتقام نظام اسلامی طومار حیات این جنایتکاران و مزدوران تحجر و استکبار را در هم خواهد پیچید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) و نایب بر حقش رهبر معظم انقلاب و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)، ملت شریف ایران اسلامی، مردم شهیدپرور استان فارس و خانواده شهیدان گرانقدر حادثه تروریستی و آرزوی بهبودی هرچه زودتر مجروحان این حادثه، برای ایشان صبر و اجر و برای روح بلند شهدا علو درجات را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.

