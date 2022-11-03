به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سروری در خصوص برنامه‌های هفته کتاب در خراسان رضوی اظهار کرد: سی‌امین هفته کتاب از ۲۱ تا ۲۷ آبان با شعار «ما همانیم که می‌خوانیم» آغاز خواهد شد که برای هر یک از روزهای این هفته عناوین خاصی در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی با اشاره به عناوین روزهای هفته کتاب افزود: عناوینی چون «کتاب، دانش‌آموز، آینده»، «کتاب، خانواده، زندگی آگاهانه»، «کتاب، دانشجو، پیشرفت دانش‌بنیان»، «کتاب، رسانه و زبان فارسی»، «ناشران کتابفروشان و ارکان صنعت نشر» و «کتاب، ورزش و جوانمردی» برای هر یک از روزهای این هفته طراحی و انتخاب شده است.

وی بیان کرد: بنا بر اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی می‌تواند در ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور حول سه محور برنامه‌ای «گفت‌وگوهای پیرامون کتاب»، «تجلیل از پدیدآورندگان، مفاخر و فعالان صنعت نشر» و «مسابقات کتابخوانی» باشد که البته علاوه بر این سه حوزه، استان‌ها نیز می‌توانند بنا به نظرات خود برنامه‌هایی را به‌صورت اختصاصی برای خود طراحی کنند. بر همین اساس، خراسان رضوی امسال برای ایام هفته کتاب طرحی تحت عنوان «نمایشگاهی به وسعت یک استان» را برگزار خواهد کرد. این طرح بدین جهت است که امسال دیگر همانند سال‌های گذشته نمایشگاه کتاب را به‌صورت متمرکز و در نمایشگاه بین‌المللی نخواهیم داشت، بلکه بر اساس طرحی که طراحی کرده‌ایم این نمایشگاه به‌صورت غیرمتمرکز و به صورت نمایشگاه‌های کوچک‌تری در سطح استان دایر خواهد شد.

سروری عنوان کرد: این طرح این‌گونه است که در فروشگاه‌های کتاب، مراکز فرهنگی و مدارس که شرایط این کار را دارند و یا به نوعی درخواست برگزاری این نمایشگاه را در مجموعه خود دارند، برگزار شود. هدف از این کار نیز این بود که نمایشگاه کتاب فقط محدود در یک محل نباشد، بلکه این نمایشگاه در سطح استان پراکنده باشد و به جهت اینکه دسترسی مردم به کتاب به صورت نمایشگاهی راحت، آسان و بیشتر باشد و علاقه‌مندان بیشتری نیز بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌رضوی ادامه داد: هدف دیگر نیز این است که از ظرفیت‌های جانبی مدارس، مساجد، تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و ادارات، به‌ویژه در مناطقی که دسترسی آسان و مستقیم به کتابفروشی‌ها ندارند استفاده کنیم. همچنین قصد داریم که از فرصت تبلیغات شهری و مجازی برای ناشران در راستای تبلیغ آثار منتخب استفاده کرده و در کنار این موضوع نیز نشست‌های تخصصی مختلفی را در حوزه کتاب و کتابخوانی برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: فعالیتی که امسال در کنار برنامه‌های جانبی نمایشگاه‌های کتاب شروع کرده‌ایم و امیدواریم که در سال‌های آینده نیز پررنگ‌تر و گسترده‌تر شود، این است که قصد داریم در کنار نمایشگاه کتاب و فعالیت‌های جانبی آن، مشاوره کتاب به خانواده‌ها را نیز داشته باشیم که امسال این طرح با موضوع «کودکان و نوجوانان» کار خود را آغاز کند. در این طرح خانواده‌ها می‌توانند هم به‌صورت حضوری در نمایشگاه کتاب امسال، هم در فضای مجازی و هم از طریق تماس تلفنی از این طرح استفاده و بتوانند کتاب مناسب کودکان و نوجوانان خود را انتخاب و تهیه کنند.

سروری اظهار کرد: طرح‌های مشارکتی در راستای فرهنگ ترویج کتاب وکتابخوانی نیز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی دیگر از قبیل طرح طرفه (سبد فرهنگی خانوار)، طرح کتاب یار (تربیت مروجان حوزه کتاب) و همچنین طرح دیگری به نام (استان خراسان رضوی، استان کتاب‌خوان‌ها) در حال اجرا است و در هفته کتاب نیز سامانه دائمی و گسترده خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی خواهد شد.