تحول در شبکه برق فارس با افتتاح ۱۷۰ میلیارد تومان پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: اجرای این پروژه‌ها با هدف افزایش رضایت‌مندی مشترکان، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود و تأمین برق پایدار و مطمئن در مناطق مختلف فارس انجام شده است.

وی افزود: بخشی از پروژه‌های آماده بهره‌برداری به توسعه فیدر، زیرساخت‌های شبکه و روشنایی معابر در نقاط شهری و روستایی اختصاص دارد و با بهره‌برداری از آنها، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه توزیع برق استان افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اجرای پروژه‌های روشنایی معابر گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۲ پروژه روشنایی معابر در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

جلایر ادامه داد: برای اجرای این پروژه‌ها حدود یک‌هزار و ۵۰۰ متر شبکه برق ۲۰ کیلوولت و ۱۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث و سه هزار دستگاه چراغ نصب شده است.

برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق

وی همچنین از بهره‌برداری سه پروژه برق‌رسانی به روستاهای فاقد برق فارس خبر داد و گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۲۳ میلیارد ریال اجرا شده و زمینه برخورداری ۳۳ خانوار روستایی از نعمت برق را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس بیان کرد: برای برق‌رسانی به این روستاها بیش از ۱۰ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و یک‌هزار و ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف احداث و سه دستگاه پست هوایی با ظرفیت مجموع ۲۰۰ کیلوولت‌آمپر نصب شده است.

جلایر با اشاره به روند توسعه برق‌رسانی روستایی در فارس گفت: سال گذشته نیز هشت روستا در استان برقدار شدند و اکنون تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار فارس از شبکه برق برخوردار هستند.

اصلاح شبکه برق ۱۰۵ روستا در دستور کار

وی اصلاح و بهسازی شبکه برق فشار ضعیف هوایی را یکی از برنامه‌های محوری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس دانست و افزود: در سال گذشته بیش از ۲۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۲۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط در قالب طرح بهارستان بهسازی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق فارس تصریح کرد: در سال جاری نیز اصلاح و بهسازی شبکه برق ۱۰۵ روستای استان در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه ۲۵ کیلومتری فیدرهای برق فارس

جلایر در ادامه به پروژه‌های توسعه فیدر و زیرساخت شبکه اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ پروژه توسعه فیدر و زیرساخت به طول ۲۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسیده است.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه، کاهش بار و ایجاد نقاط مانور عنوان کرد.

افتتاح ۲۳ مزرعه خورشیدی در فارس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان گفت: همزمان با هفته دولت، ۲۳ مزرعه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶۳ مگاوات افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

جلایر افزود: از آغاز طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، سه‌هزار و ۵۰۰ نیروگاه به شبکه توزیع برق فارس متصل شده است.

وی ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین برق مورد نیاز مناطق مختلف، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران را فراهم کرده و به صورت مستقیم برای سه‌هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

فسا، اقلید و بوانات پیشتاز نصب سامانه‌های خورشیدی

جلایر با اشاره به پراکندگی سامانه‌های خورشیدی در شهرستان‌های فارس اظهار کرد: فسا با ۴۹۳ سامانه، اقلید با ۳۰۸ سامانه و بوانات با ۳۰۰ سامانه، بیشترین تعداد سامانه‌های خورشیدی نصب‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: علاوه بر نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و کوچک‌مقیاس، اکنون ۴۳ نیروگاه بزرگ خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۰۳ مگاوات در سطح استان فارس فعال است.

تأکید بر تداوم مدیریت مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مشترکان برای همراهی با پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» گفت: خدمت‌رسانی صنعت برق محدود به زمان خاصی نیست و کارکنان شرکت توزیع برق فارس به صورت شبانه‌روزی برای ارائه خدمات به مشترکان فعالیت می‌کنند.



جلایر از مردم استان خواست همچنان با رعایت راهکارهای ساده، به مدیریت مصرف برق به‌ویژه در ساعات اوج بار کمک کنند.



وی ساعات اوج مصرف را ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ اعلام کرد و افزود: تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و انتقال استفاده از وسایل پرمصرفی مانند اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی به ساعات خارج از اوج بار می‌تواند به تأمین برق پایدار کمک کند.