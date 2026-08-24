به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کاهش تولید کود به‌طور مستقیم بر میزان تولید محصولات کشاورزی اثر می‌گذارد و در نهایت می‌تواند سفره غذایی خانوارها را کوچک‌تر کند.

وی افزود: پیامدهای کاهش تولید کود تنها متوجه کشاورزان نیست، بلکه کاهش عرضه محصولات کشاورزی می‌تواند بازار مصرف را نیز با کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی اساسی مواجه کند؛ از این رو، تأمین کود کشاورزی دیگر صرفاً یک موضوع صنعتی نیست و به مسئله‌ای راهبردی در حوزه امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.

محمدی با اشاره به وابستگی بخشی از تولید کود کشور به مواد اولیه وارداتی اظهار کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید کود در کشور به مواد اولیه وارداتی وابسته است و هرگونه تأخیر در تأمین ارز می‌تواند روند تولید را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: کاهش تولید کود در نهایت به افت عملکرد مزارع منجر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ممکن است زمینی که ظرفیت تولید پنج تن گندم را دارد، تنها دو تا سه تن محصول تولید کند و این مسئله تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور خواهد بود.

تأمین بیش از ۲۰ هزار تن کود اوره در گلستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان درباره آخرین وضعیت تأمین و توزیع کود اوره در استان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری بیش از ۲۰ هزار تن کود اوره در اختیار کشاورزان قرار گرفته و به مصرف رسیده است.

محمدی افزود: سهمیه ابلاغی کود اوره برای تأمین توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ۱۱۸ هزار و ۸۵۳ تن تعیین شده است و علاوه بر این میزان، ۱۰ هزار و ۱۲۶ تن نیز از سوی اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای برنامه الگوی کشت خاطرنشان کرد: برای پنج محصول اساسی پاییزه شامل گندم، جو، چغندرقند، کلزا و سیب‌زمینی در اراضی آبی و دیم، میزان ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره در سامانه کنترل و پایش کودی بارگذاری شده است.

محمدی اضافه کرد: برای محصولات باغی محدودیتی در مصرف کود وجود ندارد و کشاورزان این بخش می‌توانند متناسب با نیاز محصولات خود نسبت به مصرف کود اقدام کنند.

توصیه به مصرف اصولی کود اوره

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با تأکید بر ضرورت مصرف اصولی کود اوره گفت: این نوع کود مستعد تبخیر است و بخشی از نیتروژن آن در مجاورت هوا به شکل گاز آمونیاک از بین می‌رود.

وی بیان کرد: برای کاهش تلفات نیتروژن، بهتر است کود اوره پیش از بارندگی یا همزمان با بارش مورد استفاده قرار گیرد تا میزان اتلاف آن کاهش یافته و اثربخشی کود افزایش یابد.

محمدی همچنین به کشاورزان توصیه کرد با توجه به گستردگی کشت محصولات راهبردی در اراضی دیم استان، رعایت الگوی کشت و استفاده از روش کشت مستقیم بدون خاک‌ورزی را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: کشت مستقیم می‌تواند به افزایش ماده آلی خاک و حفظ رطوبت کمک کند و در شرایط کم‌آبی، نقش مهمی در پایداری تولید محصولات کشاورزی داشته باشد.

پرداخت ۶۰ درصد یارانه قیمت کود اوره

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت کود اوره اظهار کرد: قیمت این نوع کود در سال جاری به حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است، اما با وجود این افزایش، حدود ۶۰ درصد قیمت کود همچنان از سوی دولت در قالب یارانه پرداخت می‌شود و کشاورز تنها حدود ۴۰ درصد قیمت واقعی را می‌پردازد.

وی درباره شیوه پرداخت یارانه کود توضیح داد: در حال حاضر یارانه کود اوره به تولیدکنندگان و شرکت‌های پتروشیمی پرداخت می‌شود و این روش با نحوه پرداخت یارانه کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه که به‌صورت مستقیم به کشاورزان اختصاص می‌یابد، متفاوت است.