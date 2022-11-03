به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور پیش از ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ تجلیل از ۱۴۰۰ نفر از حافظان، مدرسین، مربیان قرآنی استان گیلان در مصلای رشت با اشاره به آثار و برکات فراوانی که قرآن در جامعه ایجاد می کند، اظهار کرد: رزمندگان ما در طول ۸ سال دفاع مقدس با دست خالی اما با توکل به خدا و اهل بیت و انس با قرآن توانستند دشمن بعثی را شکست دهند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به آمار پایین حافظان قرآن بیان کرد: تعداد حافظان ما کمتر از سه هزار نفر است لذا باید عقب ماندگی های این حوزه را جبران کنیم و برنامه آموزش حافظان قرآن را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به جانفشانی بسیجیان برای خنثی کردن نقشه دشمنان در ناآرامی های اخیر تصریح کرد: مردم و بسیجیان با حضور خود در صحنه نقشه ها را خنثی کردند و از کیان وطن دفاع کردند.

سردار عبدالله پور با بیان اینکه بسیجیان در آشوب اخیر ۲.۵ میلیارد تومان خسارت دیدند، افزود: این آسیب ها مانع از دفاع آنها از مردم و کشور نشد و تا پای جان بر سر دفاع از ارزش ها ایستادند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه گیلان در حوزه تربیت حافظ قرآن در حال پیشرفت است، بیان کرد: امیدواریم با تغییرات مدیریتی اعمال شده در این حوزه شاهد ترویج بیشتر قرآن در جامعه و انس مردم به ویژه نسل جدید با این کتاب آسمانی باشیم.

سردار عبدالله پور با بیان اینکه تحقق فرمایشات رهبری از جمله مسئله جهاد تبیین از ضروریاتی است که باید در همه شئون رعایت شود، تصریح کرد: جهاد تبیین باید در همه ابعاد وجود داشته باشد.