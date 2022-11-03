مازندران پرچمدار هنر آئینی و پهلوانی است/ تدوین نقشه راه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصومی ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی از سند تحول حوزه هنری با اشاره به رویکرد جدید حوزه هنری در پرداختن به ظرفیت ها و مزیت های بومی و محلی استان ها اظهار داشت: از این رو نسبت به طراحی سند زیست بوم اقدام شد که تمامی ظرفیت ها و مزیت های استان شامل فرهنگی، هنری، علمی، صنعت، کشاورزی و غیره رونمایی و تهیه شده است.

وی با بیان اینکه طبق سند زیست بوم نقشه راه و تحول حوزه هنری تهیه شده است، گفت: در این سند بررسی شده که برجستگی های استان مازندران در چه زمینه هایی است و حوزه هنری پرچمدار هنر آئینی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرهنگ علوی و پهلوانی است و تولیدات متمرکزی براساس این موضوعات انجام شد.

وی یادآور شد: چند رشته در مازندران ویژگی و هنرمندان قوی تری دارد که شامل هنرهای تصویری، فیلم مستند، هنرهای تجسمی، تصویرگری، نمایش و ادبیات پایداری است و تولیدات را روی این رشته ها متمرکز کردیم.

معصومی گرجی با اظهار اینکه طی یکسال گذشته نسبت به تولید فیلم، کتاب با موضوع ادبیات پایداری و نمایش هایی بومی و آئینی اقدام شده است، گفت: نقشه تحول مازندران در کشور به عنوان بهترین سند و نقشه راه معرفی شده است.

مدیر حوزه هنری مازندران از شکل گیری دبیرخانه دائمی مازندران خبر داد و گفت: مازندران را نباید فقط در یک هفته و جشن و سرور خلاصه کنیم زیرا سابقه وتاریخ کهن و قدرتمندی داریم و باید به ریشه وعمق مازندران بپردازیم.

وی افزود: تلاش شده است با حمایت هنرمندان تلاش می کنیم تا مازندران در سطح ملی دیده شود زیرا این استان در بسیاری از کارها دارای کمبود است و عرصه های فرهنگی و هنری استان ظرفیت بالایی دارد که باید معرفی و شناخته شود.

مدیر حوزه هنری مازندران ظرفیت روستاهای استان را بالا برشمرد و گفت: در سند تحول و نقشه راه به روستاهای استان پرداخته شده است و بخش عظیمی از آداب و رسوم و مفاخر استان در روستاها حضور دارند و حیف است این روستاها در سطح کشور و جهانی دیده نشوند.

معصومی گرجی بر ضرورت معرفی روستاهای الگو در استان تاکید کرد و گفت: به عنوان نمونه روستای قراخیل یک روستای خودکفاا محسوب می شود و باید آن را به کشور معرفی کرد.