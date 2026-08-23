روستاها گنجینه هویت ایرانی اسلامی هستند؛ ایجاد دیوارنگاره در ساری

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مهدی معصومی در بازدید از دفتر سرپرستی خبرگزاری مهر در ساری و گفت‌وگوی تفصیلی با اشاره به شرایط فعالیت رسانه‌ای و فرهنگی در استان اظهار کرد: امروز رسانه در دنیا نقش بسیار مهمی دارد و اگر قرار باشد جامعه از روایت اتفاقاتی که در حال رخ دادن است عقب نماند، باید به رسانه و جریان‌سازی توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با اشاره به شرایط فعالیت رسانه‌ها پس از جنگ اخیر افزود: بعد از جنگ، فعالیت رسانه‌ای با دشواری‌هایی همراه شد و دسترسی به تحریریه نیز محدودیت‌هایی پیدا کرد. در برخی موارد برای دسترسی به سامانه‌های کاری، استفاده از وی‌پی‌ان و تجهیزات مشخص ضرورت پیدا کرده است.

معصومی با قدردانی از فعالان رسانه‌ای تصریح کرد: به همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که با عشق و دغدغه کار می‌کنند، خداقوت می‌گویم. افرادی که با این میزان دغدغه در عرصه رسانه فعالیت می‌کنند، کم پیدا می‌شوند.

وی افزود: در دنیای امروز رسانه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، چراکه رسانه باید بتواند روایت درست و به‌موقعی از اتفاقاتی که رقم می‌خورد ارائه دهد تا جامعه از روایت‌ها عقب نماند.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: هرچند ما متولی مستقیم رسانه نیستیم، اما در کنار فعالان رسانه‌ای هستیم و معتقدیم کسانی که متولی این امر هستند باید نسبت به رسانه و جریان‌سازی توجه ویژه‌ای داشته باشند و حمایت‌های ویژه را از فعالان این عرصه انجام دهند.

رسانه باید به آرامش جامعه کمک کند

معصومی اظهار کرد: کسانی که شبانه‌روز بیدار هستند، وقت می‌گذارند و با عشق کار می‌کنند، سرمایه‌های ارزشمندی هستند. کمتر کسی پیدا می‌شود که بتواند زندگی و وقت خود را کنار بگذارد و برای تهیه خبر و اطلاع‌رسانی به جامعه تلاش کند.

وی ادامه داد: این عشق و دغدغه‌ای است که در وجود فعالان رسانه‌ای وجود دارد و آنها برای رشد و تعالی، آرامش جامعه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درست به مردم تلاش می‌کنند.

مدیر حوزه هنری مازندران با تأکید بر اینکه رسانه باید موجب آگاهی‌بخشی بدون ایجاد تشویش شود، گفت: رسانه باید به گونه‌ای آگاهی‌بخشی کند که جامعه دچار تشویش نشود و در شرایط مختلف بتواند آرامش را به جامعه منتقل کند تا مردم با آرامش زندگی کنند.

معصومی افزود: رسانه‌های معاند منتظر یک جمله هستند تا آن را چندین برابر کرده و علیه کشور مورد استفاده قرار دهند؛ بنابراین ما باید آنقدر محکم بایستیم و در خط مقدم باشیم که اجازه چنین سوءاستفاده‌ای را ندهیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز واقعاً جنگ، جنگ رسانه است و باید در این عرصه حضور جدی داشته باشیم.

فرهنگ همچنان مظلوم است

مدیر حوزه هنری مازندران با قدردانی از فعالان فرهنگی و هنری گفت: ما واقعاً به تلاش فعالان این عرصه افتخار می‌کنیم؛ کسانی که پای کار هستند و در شرایط دشوار فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنند.

معصومی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی و هنری در شرایط فعلی هم دشوار و هم هزینه‌بر است، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر کار آسانی نیست و هر سرمایه‌گذاری نیز به این حوزه وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: فرهنگ همیشه مظلوم بوده و هست و باید پرسید چه زمانی قرار است از این مظلومیت خارج شود.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: ما در حوزه هنری به عنوان یکی از نهادهای تخصصی هنر انقلاب تلاش می‌کنیم حضور و نقش خود را در میان مردم بیشتر کنیم، چراکه هنر را برای مردم ارائه می‌کنیم و معتقدیم هنر می‌تواند به آرامش و آگاهی‌بخشی جامعه کمک کند.

یک اثر هنری خودش یک رسانه است

معصومی اظهار کرد: ما نیز به نوعی کار رسانه‌ای انجام می‌دهیم؛ تولید یک اثر هنری عملاً خودش یک رسانه است. یک اثر هنری تلنگر می‌زند، محتوا و ایده می‌دهد، خط و مسیر ارائه می‌کند و موجب آگاهی می‌شود.

وی افزود: تولیداتی که در بخش‌های مختلف حوزه هنری انجام می‌دهیم، با این هدف است که بتوانیم در جامعه نقش ایفا کنیم و کسانی را که آگاهی کافی ندارند، به شیوه‌ای هنری نسبت به مسائل مختلف آگاه کنیم.

مدیر حوزه هنری مازندران ادامه داد: در همین راستا سند زیست و نقشه تحولی حوزه هنری را طراحی کرده‌ایم و همچنان بر پرچمداری مسائل استان مازندران تأکید داریم.

روستاهای مازندران؛ محور مهم نقشه تحولی حوزه هنری

معصومی با اشاره به یکی از محورهای مهم این نقشه تحولی گفت: مازندران سرزمینی سرشار از آیین‌های مختلف و کهن، آداب و رسوم زیبا و ظرفیت‌های فرهنگی فراوان است.

وی افزود: هنر آیینی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، فرهنگ علوی، فرهنگ پهلوانی و سلحشوری از جمله موضوعاتی هستند که مورد توجه حوزه هنری مازندران قرار دارند.

مدیر حوزه هنری مازندران تصریح کرد: در نگاه کلی، مازندرانی‌ها دارای فرهنگ پهلوانی و سلحشوری هستند و کشتی نیز به‌ویژه برای ما یک هویت ملی محسوب می‌شود. مازندران در عرصه کشتی واقعاً سرآمد کشور و حتی جهان است و این ظرفیت می‌تواند به استان کمک کند تا نسبت به هویت خود توجه بیشتری داشته باشد.

معصومی افزود: همین روحیه را در دفاع از میهن نیز می‌بینیم. همان‌طور که مازندران در ورزش و کشتی پرچم‌دار است، در دفاع مقدس و دفاع از وطن نیز حضور پررنگی داشته است.

هویت روستاها نباید از بین برود

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه هنری در زمینه روستاهای مازندران گفت: یکی از موضوعات مهم ما روستاهای استان است. مازندران روستاهای بسیار زیادی دارد و روستاهای ما در واقع نماد سبک زندگی اسلامی هستند.

معصومی ادامه داد: هویت و اصالت ما تا حد زیادی از روستاها بیرون می‌آید و به همین دلیل تلاش داریم روستاهایی را که در عرصه کار و تلاش و در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی رشد کرده‌اند، شناسایی و معرفی کنیم.

وی گفت: در مازندران روستاهایی داریم که در بسیاری از زمینه‌ها الگو شده‌اند؛ از جمله خرماکلا در محدوده قائمشهر، قراخیل و شهیدآباد که به نظر ما ظرفیت تبدیل شدن به الگو در استان و کشور را دارند.

مدیر حوزه هنری مازندران افزود: این روستاها در حالی پیشرفت کرده‌اند که جایگاه، سبک زندگی، هویت و اصالت خود را از دست نداده‌اند و این موضوع بسیار مهم است.

هنر می‌تواند هویت روستاها را حفظ کند

معصومی اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که روستاهای موفق را به عنوان یک الگوی خوب به استان و کشور معرفی کنیم و تلاش داریم هویت آنها حفظ شود.

وی افزود: من با تولید یک اثر هنری می‌خواهم نخست یک تلنگر بزنم و یک نقد منصفانه داشته باشم که حواسمان باشد این هویت را از دست ندهیم و از سوی دیگر آثاری تولید کنیم که جایگاه و زیبایی‌های این مناطق را نشان دهد.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: دوستان مازندران، ببینند این استان چقدر زیباست، چه آداب و رسوم زیبایی دارد، چه آیین‌های قشنگی دارد، معماری زیبا و پوشش مناسب دارد. ما می‌خواهیم از هر دو جنبه وارد شویم؛ هم برای حفظ این هویت تلاش کنیم و هم زیبایی‌های آن را به مردم نشان دهیم.

وی تأکید کرد: حیف است که هویت ایرانی خودمان را از دست بدهیم.

معصومی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره تغییر سبک زندگی در روستاها افزود: اگر امروز حواسمان نباشد، ممکن است ۱۰ سال دیگر روستا دیگر آن جایگاه گذشته را نداشته باشد و فرهنگ‌های دیگری جایگزین فرهنگ خودمان شود. بنابراین برای حفظ فرهنگ خودمان باید از همین امروز اقدام کنیم.

روایت شهدای جنگ اخیر در دستور کار حوزه هنری

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به دیگر محورهای فعالیت این مجموعه گفت: یکی دیگر از موضوعات ما تبیین اندیشه‌های رهبران شهید و همچنین پرداختن به شهدای جنگ اخیر است.

معصومی افزود: تلاش داریم در تولیدات مختلف هنری و در بخش‌های مختلف بتوانیم در جهت تبیین اندیشه‌های رهبران شهید آثار خوبی تولید کنیم.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر، یعنی جنگ ۱۲ روزه، شهدای زیادی داشتیم و دانشمندان هسته‌ای و بزرگان زیادی به شهادت رسیدند. از جمله شهدایی که باید به آنها پرداخته شود، شهید تحت جاری، باکویی، شهید لاریجانی و دیگر شهدای عزیز هستند.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: همه این شهدا عزیز هستند و تلاش داریم به آنها هم در قالب روایت و هم در قالب خاطره بپردازیم و تولیداتی در این زمینه داشته باشیم.

«یک نفس برای ایران»؛ روایت هنر در روزهای جنگ

معصومی با اشاره به برنامه‌های حوزه هنری در ایام جنگ اظهار کرد: در همه ایام جنگ، برنامه‌های مختلفی برگزار کردیم و مجموعه برنامه «یک نفس برای ایران» را نیز اجرا کردیم.

وی افزود: کتاب این مجموعه نیز آماده شده و تلاش می‌کنیم آن را به شکل مناسبی ارائه کنیم.

مدیر حوزه هنری مازندران ادامه داد: همچنین مجموعه‌ای از آثار تجسمی با موضوع ایران تولید کردیم و در اجتماعات مختلف، هنرمندان ما دیوارنگاره‌های تعاملی اجرا کردند.

معصومی گفت: بچه‌های ما تقریباً ۵۰ شب درگیر این فعالیت بودند و این آثار در نقاط مختلف ارائه شد.

وی افزود: در نوشهر نیز هنرمندان ما فعالیت کردند و کاریکاتورهایی تولید شد که نشان می‌دهد هنرهای تجسمی و به‌ویژه دیوارنگاره‌های تعاملی چقدر می‌توانند رسانه باشند و حتی یک جریان را تغییر دهند.

ایجاد دیوارنگاره با رویکرد رسانه‌ای

مدیر حوزه هنری مازندران از برنامه‌ریزی برای ایجاد فضایی ویژه برای آثار هنری خبر داد و گفت: در مازندران فضایی در اختیار داریم که در تلاش هستیم در آن یک دیوار برای ارائه تولیدات هنری با موضوعات مختلف ایجاد کنیم تا جنبه رسانه‌ای نیز داشته باشد.

معصومی افزود: در این زمینه نیازمند هماهنگی با شهرداری هستیم و باید به یک جمع‌بندی برسیم تا بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم.

پیگیری برای ساخت پردیس سینمایی

وی در ادامه درباره برنامه‌های حوزه هنری برای توسعه زیرساخت‌های سینمایی استان اظهار کرد: در حوزه سینما نیز برنامه‌هایی داریم و در حال پیگیری برای راه‌اندازی پردیس سینمایی هستیم.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: در حال حاضر در نوشهر چهار سالن سینما داریم، در آمل دو سالن و در ساری نیز دو سالن سینمایی فعال است.

رسانه‌های جبهه فرهنگی انقلاب باید مأموریت خود را جدی بگیرند

معصومی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتباط حوزه هنری با رسانه‌ها اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم بخشی از تولیدات حوزه هنری را در رسانه‌ها عرضه کنیم.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: کتاب‌ها و مستندهای تولیدشده نیز ظرفیت مناسبی برای معرفی در رسانه‌ها دارند و علاقه‌مندیم این آثار بیشتر دیده شوند.

انتشار مجموعه عکس فعالیت‌های هنری

معصومی از تولید مجموعه‌ای از عکس‌های فعالیت‌های حوزه هنری خبر داد و گفت: برای عکاسی از برنامه‌های مختلف، چهار عکاس را همراه خودمان بردیم و قرار شد مجموعه عکس‌هایی که آماده شده در قالب یک کتاب منتشر شود.

وی افزود: این اقدام با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی دنبال می‌شود و امیدواریم بتوانیم این مجموعه را به شکل مناسبی ارائه کنیم.

راه‌اندازی پایگاه حوزه هنری در غرب مازندران

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی در مناطق مختلف استان اظهار کرد: یکی دیگر از اتفاقاتی که در حال ایجاد آن هستیم، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی شکل می‌گیرد.

معصومی گفت: در غرب و شرق استان دسترسی ما به هنرمندان و ظرفیت‌های فرهنگی به اندازه مرکز استان نیست، بنابراین تصمیم گرفتیم یک پاتوق و پایگاه در این مناطق راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: در غرب استان هماهنگی‌ها انجام شده و در چالوس جلسه‌ای خواهیم داشت. قرار است در خود سازمان تبلیغات اسلامی، دفتری در اختیار حوزه هنری قرار گیرد تا به عنوان پایگاه حوزه هنری فعالیت کند.

هنرمندان بومی، نمایندگان حوزه هنری در مناطق

معصومی ادامه داد: در این پایگاه یک هنرمند از همان شهر انتخاب می‌کنیم و آن هنرمند به عنوان نماینده ما فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: این نماینده در منطقه، هنرمندان را رصد می‌کند، افرادی را که طرح و ایده دارند شناسایی می‌کند و طرح‌ها را برای بررسی به کارشناسان حوزه هنری معرفی خواهد کرد.

مدیر حوزه هنری مازندران افزود: اگر کارشناسان ما آثار و طرح‌های خوبی را تشخیص دهند، یک یا دو طرح را برای حمایت و تولید انتخاب می‌کنیم و حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی در مسیر تولید از آنها حمایت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: همچنین اگر در منطقه‌ای برنامه‌ای مورد نیاز باشد، مانند برنامه‌هایی که در چالوس برگزار شده است، تلاش می‌کنیم این برنامه‌ها را نیز در همان پایگاه‌ها دنبال کنیم.

معصومی تأکید کرد: هدف این است که نقش‌آفرینی حوزه هنری را در غرب استان بیشتر کنیم.

مدیر حوزه هنری مازندران از اجرای همین طرح در شرق استان نیز خبر داد و گفت: برای شرق استان نیز به دنبال اجرای همین مدل هستیم و یک شهر را به عنوان پایلوت در نظر گرفته‌ایم تا پایگاهی به این شکل در آنجا راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: این طرح در دست اقدام است و امیدواریم بتوانیم با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و مجموعه‌های فرهنگی استان آن را عملیاتی کنیم.

معصومی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ هویت فرهنگی مازندران نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای است، گفت: هدف ما این است که ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان را در خدمت مردم قرار دهیم؛ از یک سو هویت و اصالت فرهنگی، به‌ویژه هویت روستاها، حفظ شود و از سوی دیگر با تولید آثار هنری و رسانه‌ای، این ظرفیت‌ها به نسل جدید و جامعه معرفی شود.

وی خاطرنشان کرد: روستاهای مازندران، آیین‌ها، آداب و رسوم، فرهنگ پهلوانی، سبک زندگی و ظرفیت‌های انسانی استان سرمایه‌هایی هستند که اگر امروز برای ثبت، روایت و معرفی آنهااقدام نکنیم، ممکن است بخشی از این هویت در سال‌های آینده کمرنگ شود؛ بنابراین حوزه هنری تلاش می‌کند با استفاده از هنر و رسانه در حفظ و معرفی این سرمایه‌ها نقش خود را ایفا کند.