آتش سوزی در گناوه مهار شد

ولی سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس تلفنی با مرکز آتش نشانی ۱۲۵ در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح پنج شنبه، مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در یکی از واحدهای مجتمع مسکونی امام علی (ع) مسکن مهر در خیابان ساحلی گناوه ماموران آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام و اقدامات اولیه انجام شد.

وی گفت: به دلیل مسافرت مالک این واحد مسکونی، ساکنین مجتمع با مشاهده خارج شدن دود از پنجره ها، وقوع آتش سوزی را به آتش نشانی اطلاع دادند که با رسیدن ماموران با شکستن قفل درب و با تلاش فروان توانستند آتش سوزی را مهار کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه افزود: آتش سوزی در طبقه سوم این مجتمع رخ داده و با توجه به گسترش دود و گاز به واحدهای همجوار و طبقات فوقانی مجتمع به وسایل موجود در این واحدها نیز خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: این عملیات در ساعت ۱۲ پایان یافت و خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه خاطرنشان کرد: به همه شهروندان توصیه می شود در هنگان مسافرت وسایل برقی که ضرورتی ندارند را از برق خارج کنند و یا کلید ساختمان خود را به افراد مورد اطمینان تحویل دهند تا با سرکشی از منازل آنها شاهد چنین حوادثی نباشیم.