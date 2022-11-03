پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد طی امروز و فردا با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی دریا، در برخی ساعات وقوع رعدوبرق، رگبار باران، وزش تندباد لحظه ای و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ مورد انتظار است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: پیش بینی می شود از فردا، جمعه، به تدریج با شمالی شدن جریانات از پوشش ابر در آسمان استان کاسته شود و با تداوم وزش آن تا روز یکشنبه هفته آینده، ضمن اینکه دمای هوا به طور نسبی کاهش می یابد، خلیج فارس نیز مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: بر این اساس طی ساعات آینده آسمان منطقه نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد، در برخی نقاط رگبار باران، رعدوبرق و وزش تند باد لحظه ای و گردوخاک و از فردا بتدریج کاهش ابر پیش بینی می شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی و از فردا شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۸ کیلومتر در ساعات و در هنگام وزش تندباد بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.