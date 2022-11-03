اختصاص ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار سفر رئیس جمهور به ورزش کرمانشاه

صابر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح و پروژه‌های ورزشی در استان کرمانشاه، اظهار کرد: ورود بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها که تعدادی از آنها مانند پدل غرب کشور در استان کرمانشاه در سفر مشاور وزیر ورزش و جوانان به همراه ۲ طرح دیگر طی روزهای گذشته افتتاح شد

وی با تاکید براینکه اجرا و افتتاح چند طرح ورزشی دیگر در استان کرمانشاه در دست اقدام است، افزود: در پی تاسیس طرح‌های موجود که درحال اجرا هستند می‌توانند تحول بزرگی در حوزه زیرساخت‌های ورزشی استان کرمانشاه را به دنبال داشته باشد

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به عدم آغاز پروژه‌های ورزشی جدید در استان کرمانشاه، تصریح کرد: مرمت و بازسازی و نیز تکمیل پروژه‌های ورزشی نیمه کاره اولویت بیشتری داشته و تا انجام آنها فعلاً برنامه و طرح‌های ورزشی جدید نخواهیم داشت

رحیمی تاکید کرد: پروژه‌های نیمه کاره ورزشی در زمان سفر استانی رئیس جمهور به کرمانشاه مورد توجه قرار گرفت و از اعتبار حدود ۲۱۵ میلیارد تومانی اختصاص داده شده به حوزه ورزش و جوانان استان کرمانشاه برای تکمیل بهره‌مند خواهند شد

وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ ورزشی استان کرمانشاه در رشته‌های کانوپولو، دوچرخه سواری، گلف و زمین ساحلی هستند، خاطر نشان کرد: این پروژه‌ها شرایط مناسبی برای زیر ساخت‌های ورزشی استان کرمانشاه را ایجاد کرده و بعضاً شاهد تقاضای برخی استان‌های همجوار برای استفاده از امکانات و زمین‌های ورزشی استان کرمانشاه هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر تکمیل پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های ورزشی با دریافت اعتبارات مصوب شده از سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه طرح مرمت و بازسازی امکان ورزشی فرسوده را نیز در دستور کار خود خواهیم داشت.

رحیمی در پایان به افزایش اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی به حوزه ورزش و جوانان اشاره کرد و گفت: قرار دادی بین استاندار کرمانشاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به زودی منعقد خواهد شد که طبق این تفاهم نامه مقرر است مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اختصاص داده شود و در صورت امکان درخواست افرایش این مبلغ را نیز خواهیم داشت.