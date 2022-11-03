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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۱

گزارش مهر از آشوب سازمان‌یافته در کرج؛

تردد عادی در آزادراه کرج - قزوین جریان دارد/مجروح‌شدن ۴ پلیس+فیلم

تردد عادی در آزادراه کرج - قزوین جریان دارد/مجروح‌شدن ۴ پلیس+فیلم

کرج- تردد در آزادراه کرج - قزوین که توسط تعدادی اغتشاشگر دچار مشکل شده بود با حضور نیروهای انتظامی به صورت عادی به جریان افتاد.

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خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با حضور نیروهای انتظامی تردد در آزادراه کرج - قزوین به صورت عادی به جریان افتاد.

از ظهر امروز پنجشنبه عده‌ای اغتشاشگر با آتش زدن لاستیک، ایجاد راهبندان و شکستن تابلوهای راهنمایی و رانندگی، ترافیک سنگینی را در خط شمالی و جنوبی آزادراه کرج - قزوین در محدوده بهشت سکینه کرج به وجود آورده بودند.

اغتشاشگران در ابتدا از ماشین‌ها می‌خواستند تا متوقف شوند و در صورت عدم توقف با سنگ به سمت آن خودرو حمله می‌کردند.

بنا بر اخبار غیررسمی در جریان این درگیری چهار نفر از نیروهای انتظامی به شدت مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

این اقدام به بهانه چهلمین روز فوت دو نفر از فوت‌شدگان در حوادث اخیر صورت گرفت.

مردم نیز به دلیل ترافیک ایجادشده در این مسیر ابراز نارضایتی کردند و خواستار برخورد با این اغتشاشگران شدند.

پرواز بالگرد در این منطقه نیز باعث دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی رسانه‌های ضدانقلاب بود که با توجه به استقرار شرکت «هلی‌کوپترسازی ایران» این پروازها کاملاً عادی است.

محور قزوین - کرج در روز پنجشنبه به ویژه در محدوده بهشت سکینه دارای ترافیک بسیار سنگین است و اغتشاشگران از این فرصت برای برهم زدن آرامش مردم سوءاستفاده کردند.

کد مطلب 5623688

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      منطق آزادی در قاموس اغتشاشگران و اربابانشان: اغتشاشگران در ابتدا از ماشین‌ها می‌خواستند تا متوقف شوند و در صورت عدم توقف با سنگ به سمت آن خودرو حمله می‌کردند.

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