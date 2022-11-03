عملیات اجرایی آسفالت رینگ دور «دریاچه گیلارلو »گرمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فردین عینی بعدازظهر پنجشنبه در آغاز عملیات آسفالت رینگ دور دریاچه گیلارلو گرمی اظهار کرد: عملیات اجرایی آسفالت رینگ دور دریاچه گیلارلو گرمی با حضور استاندار اردبیل و نماینده مردم شهرستان گرمی در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

وی افزود: آسفالت رینگ دور دریاچه گیلارلو به طول ۳.۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان امروز آغاز شد و در مدت یک هفته آینده به پایان می‌رسد.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: فازهای بعدی این پروژه، از جمله اجرای مسیر سلامت با چمن مصنوعی و اجرای سنگ‌فرش تا پایان سال انجام می‌شود تا این پروژه برای استفاده شهروندان و مسافران آماده شود.

عینی ادامه داد: پیش از این زیرسازی رینگ دور دریاچه گیلارلو گرمی و پروژه روشنایی این مجموعه از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل انجام شده است تا زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این منطقه نمونه گردشگری آماده باشد.