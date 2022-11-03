رفع کمبود پزشک عمومی و متخصص از مطالبات مردم سرپل ذهاب است

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالله بابلی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست پایش حوزه سلامت شهرستان سرپل ذهاب اظهار کرد: با توجه به محرومیت شهرستان سرپل ذهاب درخواست مردم از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه این است که نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشند.

وی افزود: رفع کمبود پزشک عمومی و متخصص و تسریع در اجرای فاز دوم بیمارستان شهدا از مطالبات مردم شهرستان است که خواستار رسیدگی جدی به آن هستیم.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: بهسازی اورژانس بیمارستان شهدا از دیگر اقداماتی است که امیدواریم در راستای ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم شهرستان عملیات اجرایی آن تسریع شود.

بابلی بیان کرد: تامین تجهیزات مورد نیاز اتاق عمل بیمارستان شهدا، تعیین تکلیف کلینیک های شبانه روزی شهرستان که به صورت شبانه روزی فعالیت نمی کنند و تسریع در اجرای پروژه بیمارستان جدید شهرستان از دیگر مواردی است که نیاز مند پیگیری است.