خروش دانش آموزان کرمانشاهی در پاسداشت حماسه ۱۳ آبان

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها-رویا متکیائی: در میان آرمان ها و اهداف بلند انقلاب اسلامی، ویژگی استکبارستیزی از جایگاهی محوری برخوردار است و همواره پیام مردم انقلابی به جهان این بوده که ما از استکبار بیزاریم و در مقابل مستکبران جهان سکوت نخواهیم کرد.

در حرکت‌های ملت ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی حوادث عظیمی شکل گرفت و وقایع روز ۱۳ آبان یکی از ماندگارترین روزهای تاریخی انقلاب شد.

حماسه ها و دلاوری‌های جوانان این مرز و بوم در ۱۳ آبان، روز بزرگی است که در تاریخ ملت ایران به عنوان نماد غیرت، شجاعت و از خودگذشتگی و قیام علیه ظالمان و مستکبران شناخته شده است و با نام «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» بر تارک تاریخ کشورمان می درخشد.

این روز، یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و تداوم آن نقش اساسی داشت در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ مأموران رژیم پهلوی حضرت امام خمینی رحمه الله را در قم دستگیر و به دستور آمریکا تبعید کردند.

در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالتهای آمریکا در ایران راهپیمایی کردند؛ ولی دژخیمان طاغوت به آنان حمله کردند و آنان را به خاک و خون کشیدند.

و در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دانشجویان مسلمان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران، با این حرکت، ابعاد جدیدتری پیدا کرد.

امروز جمعه ۱۳ آبان سال ۱۴۰۱ عموم مردم ولایتمدار و انقلابی کرمانشاه از دانش آموز و دانشجو و دیگر اقشار مختلف با حضور پرشور و بی نظیر خود فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر داده و پیام استکبارستیزی خود را با صدایی رسا و بلند به گوش جهانیان رساندند.

مبارزه و قیام دانش آموزان و دانشجویان متعهد، بیدار و آگاه کرمانشاهی بر ضد طاغوت و حامیان آن در راه رسیدن به اهداف عظیم انقلاب اسلامی، چه در زمان طاغوت و چه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، همیشگی بوده است و گاه با قلم و امروز با قدم و گامهایی استوار در راهپیمایی ۱۳ آبان.

نوجوانان و جوانان انقلابی کرمانشاه با حضور پرشکوه و دشمن‌شکن خود و با در دست داشتن دست نوشته هایی با شعار مرگ بر استکبار، انزجار خود را از زورگویان و مستکبرین جهان نشان دادند و اعلام کردند تا پای جان بر آرمان انقلاب پایبند هستند.

«خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» دیگر شعاری بود که امروز در خیابان های شهر کرمانشاه طنین انداز شد تا ثابت کنند که خون شهدای انقلاب هنوز هم در رگهای کرمانشاهیان با اقتدار در جریان است‌.

حضور گسترده مردم ولایی کرمانشاه که نشان از بصیرت و دشمن شناسی، مردمان این دیار دارد، تصویر زیبایی از قدردانی و قدرشناسی از حماسه سازی ها، رشادت ها و شجاعت های شهدای انقلاب را ترسیم می کند.

کرمانشاهیان آمدند که بگویند مبارزات حق طلبانه و پیروی از رهنمودهای عزتمند وحکیمانه معمار انقلاب امام خمینی (ره) و مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه‌ای (دامت برکاته) در سال‌های پرتلاطم بعد از پیروزی انقلاب، همچنان ادامه دارد.

امروز فریاد انزجار آحاد مردم از مستکبران شرق و غرب عالم به ویژه آمریکای جهانخوار و صهیونیست غاصب، و اعلام بیزاری از ظالمان به ویژه از زبان نسل جوان امروز، لرزه بر تن زورگویان جهان انداخت.

یکی از صحنه هایی زیبایی که در ۱۳ آبان ماه امسال رقم خورد حضور دانش آموزان کرمانشاهی همراه با خانواده های خود در راهپیمایی استکبارستیزی بود که جلوه ای با شکوه به این مراسم داده بود.

دشمنان هیچگاه دلسوز مردم ایران نیستند

محمد علی احمدی یکی از دانش آموزان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به همراه پدر و مادرم در راهپیمایی حاضر شده ام تا بار دیگر با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کرده باشم.

وی افزود: دشمنان ایران هیچگاه به فکر امنیت و آسایش مردم نیستند زیرا بیشترین تحریم ها را علیه مردم ایران اعمال کرده اند و حتی دارو برای بیماران خاص را نیز در اختیار ما قرار نمی دهند.

این دانش آموز کرمانشاهی بیان کرد: شبکه های مجازی همیشه اطلاعات غلطی از ایران را بیان می کنند که پس از گذشت مدتی خبر صحیح منتشر می شود.

احمدی تصریح کرد: ما دانش آموزان وظیفه داریم تا با کسب علم و دانش زمینه پیشرفت کشور را فراهم کنیم و دشمنان امروز از قدرت ایران هراس دارند زیرا بزرگترین دانشمندان جهان نیز ایرانی هستند.

وی تاکید کرد: یکی از دستاوردهای علمی کشور صنعت هسته ای و نانوفناوری است که خشم دشمنان را به همراه داشت و موجب به شهادت رسیدن دانشمندان هسته ای کشور شد.

اعلام انزجار دختران و بانوان کرمانشاهی از آشوبگران

در گوشه دیگر از راهپیمایی ۱۳ آبان جمعی از دختران کرمانشاهی با در دست داشتن دست نوشته هایی جنایات تروریست های داعش در حرم شاهچراغ و هتک حرمت به حجاب اسلامی را محکوم کردند.

مریم مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در تمام ادیان الهی به داشتن حجاب برای مردان و زنان تاکید شده است و حتی در کشورهای اروپایی نیز در معابر عمومی و دانشگاهی قوانین خاصی برای حجاب وجود دارد.

وی افزود: دشمنان با موضوع حجاب قصد دارند بین مردم ایران به ویژه بانوان اختلاف افکنی کنند اما مشاهده شد که حجاب تنها بهانه ای برای ایجاد ناامنی است.‌

مرادی خاطر نشان کرد: کسانی که مدعی آزادی بیان هستند در روزهای گذشته عقاید مخالف خود را با بدترین رفتارها نشان دادند و حتی به زنان چادر نیز اهانت کردند.

وی تاکید کرد: مردم کرمانشاه به ویژه دختران و بانوان با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان انزجار خود را از اعمال و رفتار آشوبگران و فتنه گران داخلی و خارجی نشان دادند و با آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.