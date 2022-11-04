تظاهرات ۱۳آبان آمادگی مردم ایران برای دفاع از نظامشان را ثابت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن تظاهرات گسترده مردم ایران در سالروز ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را نشانگر وفاداری به خط انقلاب اسلامی برشمرد.

بر اساس این گزارش، محمد عبدالسلام روز جمعه در پیامی توئیتری نوشت: تظاهرات امروز مردم ایران، آمادگی بالای آنها برای دفاع از نظام جمهوری خود را که از انقلاب اسلامی نشات گرفته است، ثابت کرد.

وی افزود: تظاهرات مردم ایران حاوی پیامی است مبنی بر اینکه اقدامات مشکوک برای ضربه به امنیت ایران، شرط بندی پوچ آمریکا، اسرائیل و رژیم های مزدور است.

این در حالی است که مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم پیش از این تاکید کرده بود که تظاهرات گسترده در شهرهای ایران در اعلام مخالفت با توطئه‌های خارجی که هدف از آن لطمه به امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران است، دلیلی بر هوشیاری ملت ایران و قدرت آنها برای غلبه بر تمام توطئه‌ها و نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

المشاط در عین حال تاکید کرد که جمهوری یمن برای مقابله با این توطئه‌ها و اقدامات تخریبی در کنار ملت و دولت جمهوری اسلامی ایستاده است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیش از این هم پیام تسلیتی را به مناسبت حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ارسال کرده بود.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در این پیام بر همبستگی یمن با دولت و ملت جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم و اقدامات جنایتکارانه و تخریبی و تمام چالش‌ها و توطئه‌هایی که امنیت و ثبات ایران و کشورهای منطقه و ملت‌های آزادیخواه آن را هدف قرار داده است، تاکید کرد.