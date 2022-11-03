به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی شامگاه پنج شنبه در همایش ایران قوی که به همت بسیج اساتید استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به وقایع اخیر کشور اظهار داشت: جهان استکبار یک جتگ تمام عیار را علیه کشور ایران به راه انداخته است و از تمام نیروهای آموزش دیده خود از جمله گروه‌های جاسوسی و خرابکاری بهره گرفته است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر از ظرفیت رسانه‌ای و دیپلماسی خود استفاده کردند که رسانه‌ها به قرارگاه جنگی تبدیل و البته باعث رسوایی خودشان شدند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: آنها سعی دارند که به وسیله رهبران کشورهای غربی جوانان و نوجوانان را گمراه و از تریبون‌های رسمی اعلام جنگ کنند که حتی اعلام حمایت از آتش زنندگان مراکز تجاری، بانک‌ها و مراکز عمومی باعث عزاخانه جهان شده‌است.

شکست جهان استکبار توسط بسیجیان

سردار نقدی با بیان اینکه حتی همراهی مسئولان آنها با شکست در مقابل جمهوری اسلامی مواجه شده است، گفت: این شکست جهان استکبار را مدیون بسیجیان هستیم.

وی ادامه داد: آنها دیدند که ایران با وجود تحریم‌ها و محاصره در حال اوج گرفتن است و به دنبال متزلزل کردن بنیادهای اقتصادی هستند که مسیرها را ببندند اما در این دولت مسیرها در حال باز شدن است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: ایران در اقتصاد به رده بیستم جهان رسید در حالی که حتی امروزه بالگردهای موجود در اصفهان برای تعمیر هم به کشورهای آمریکا نمی‌رود اما ما را متهم می‌کنند به روسیه که از قدرت‌های تسلیحاتی دنیا است پهپاد فروخته‌ایم.

مقاومت در جنگ رسانه‌ای دشمن

وی با اشاره به تصورات دشمن از تحریم‌ها بر مردم ایران، گفت: گمان آنها تجمع مردم برای نان و گرسنگی است اما وضعیت خودشان را بعد از تحریم روسیه مقایسه کنید که روسیه فقط در بخش انرژی آنها را تحریم کرده است و مردم در خیابان‌های لندن اعلام می‌کنند که فقیر شده‌اند.

سردار نقدی خاطر نشان کرد: نباید درگیر جنگ رسانه‌ای دشمن بشویم که تصورات مردم را از ایران خدشه دار کنند، زیرا زمانی که دستگاه قضا پسر دومین فرد کشور را محاکمه می‌کند و به زندان می‌برد، چه چیز را نشان می‌دهد و این چیزی جز سالم بودن دستگاه قضایی نیست.

وی معتقد است که نظام ما در مبارزه با فساد سربلند بیرون آمده و در صدد مبارزه با فساد است و این در حالی است که یک تصور آزادی از جایی که بیشترین تعداد زندانی را دارد، در ذهن‌ها ساخته‌اند.