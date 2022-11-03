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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۲۸

نتایج انتخابات کنست رژیم صهیونیستی اعلام شد

نتایج انتخابات کنست رژیم صهیونیستی اعلام شد

با پایان شمارش آرای انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو ۶۴ کرسی را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، با پایان شمارش آرای انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو ۶۴ کرسی را کسب کرد.

بر اساس این نتایج، حزب «لیکود» به ریاست نتانیاهو ۳۲ کرسی به دست آورد. حزب «ییش عتید» به رهبری یائیر لاپید نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی ۲۴ کرسی کسب کرد.

همچنین «اردودگاه ملی» به ریاست بنی گانتز ۱۲ کرسی، «شاس» به رهبری درعی ۱۱ کرسی، «یهودیت توراتی» به ریاست گافنی ۷ کرسی و «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی ۶ کرسی به خود اختصاص دادند.

به این ترتیب، ائتلاف راست افراطی به ریاست نتانیاهو ۶۴ کرسی کسب کرد و دولت آینده رژیم صهیونیستی را تشکیل خواهد داد.

این در حالی است که یاییر لاپید نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو رقیب انتخاباتی خود و رییس اپوزیسیون در «کنست»، پیروزی در انتخابات را به او تبریک گفت.

«بنیامین نتانیاهو» رئیس حزب «لیکود» که طبق آخرین نتایج شمارش آرا انتخابات کنست در صدر قرار داشت، در جمع طرفداران خود گفت که آماده بازگشت به پست نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی است.

نتانیاهو ۱۶ سال در جایگاه نخست‌وزیری کابینه تل آویو حضور داشته است، وی به عنوان رئیس حزب لیکود، طولانی‌ترین سابقه در نخست وزیری تل آویو را در کارنامه دارد.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، روز سه شنبه در اراضی اشغالی برگزار شد.

کد مطلب 5623864

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