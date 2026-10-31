به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به تازگی مستندی از زندگی محمد ضیف فرمانده کل شهیدِ گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی مقاومت اسلامی حماس را منتشر کرده که در آن به بررسی ابعاد مختلف زندگی این مجاهد شهید پرداخته و تصاویری را برای اولین بار از وی منتشر کرده است.

در یکی از تصاویر منتشر شده در این کلیپ، یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به نمایش گذاشته شده که پس از برقراری تماس تلفنی با محمد ضیف و در حالی که از رشادت های این فرمانده شهید و نیروهای تحت امر وی تشکر و قدردانی می‌کند، به مناسبت رسیدن به این پیروزی بزرگ اشک شوق می‌ریزد.