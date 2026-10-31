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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

لحظه‌ای که «یحیی سنوار» اشک ریخت +فیلم 

لحظه‌ای که «یحیی سنوار» اشک ریخت +فیلم 

شبکه الجزیره تصاویری را برای اولین بار از زمان اعلام پیروزی مقاومت در جنگ ۱۱ روزه از تماس تلفنی محمد ضیف و یحیی سنوار دریافت کرده که نشان می‌دهد سنوار در واکنش به این خبر اشک می ریزد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به تازگی مستندی از زندگی محمد ضیف فرمانده کل شهیدِ گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی مقاومت اسلامی حماس را منتشر کرده که در آن به بررسی ابعاد مختلف زندگی این مجاهد شهید پرداخته و تصاویری را برای اولین بار از وی منتشر کرده است.

در یکی از تصاویر منتشر شده در این کلیپ، یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به نمایش گذاشته شده که پس از برقراری تماس تلفنی با محمد ضیف و در حالی که از رشادت های این فرمانده شهید و نیروهای تحت امر وی تشکر و قدردانی می‌کند، به مناسبت رسیدن به این پیروزی بزرگ اشک شوق می‌ریزد.

کد مطلب 6995018

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