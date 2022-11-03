به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان پنجشنبه در بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان غربی در ارومیه افزود: طبق بررسی های انجام شده ۳۰ تا ۴۰ طرح سرمایه گذاری از شستا و ایمیدرو و سایر سرمایه گذاران بزرگ در استان وجود دارد که ۱۴ سال است در انتظار اخذ مجوز برای سرمایه گذاری هستند.

وی با بیان اینکه ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خارجی ظرفیت مطلوبی برای استان در بحث سرمایه گذاری و مبادلات اقتصادی است، ادامه داد: تجارت بین الملل از جمله پیشرانهای مهم دولت در بخش اقتصادی در منطقه است و این استان ظرفیتهای خاصی در این راستا دارد.

وی با انتقاد از اینکه خام فروشی مشکل عمده بخش معادن آذربایجان غربی است، اضافه کرد: محصولات استخراجی از این استان در سایر استان ها فرآوری و با ارزش افزوده بسیار زیادی به فروش می رسند.

معتمدیان با بیان اینکه در بخش معدن مطالعات سیستماتیک خاصی تاکنون در استان انجام نشده، بیان کرد: این موضوع باعث شده تا معدن، اثرگذاری خاصی در بخش اشتغال استان نداشته باشد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۳۸ درصد از شمش طلای کشور در تکاب تولید می شود، بیان کرد: زمینه سرمایه گذاری های خوبی توسط بخش خصوصی و دولتی با اتمام مطالعات در دست اجرا در بخش فراوری محصولات معدنی در استان فراهم شده است.

معتمدیان با بیان اینکه ۵۱ نماد معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است، اضافه کرد: علاوه بر طلا، معادن مس و تیتانیوم نیز در استان وجود دارد که این معادن غنی، زمینه حضور سرمایه گذاران در بخش معدن را فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه شرایط بعد از جنگ تحمیلی موجب شد تا ریسک سرمایه گذاری در این منطقه بالا باشد، ادامه داد: یکی از اقدامات خوب که انجام دادیم افزایش ضریب امنیت در استان بوده و اکنون آذربایجان غربی به عنوان یکی از استانهای امن کشور پذیرای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی دیگر از پیشران های توسعه اقتصادی استان است، به اجرای طرح ابتکاری در قالب یکشنبه های حمایت از تولید در استان اشاره کرده و افزود: یکشنبه های حمایت از تولید و سرمایه گذاری، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت های اقتصادی استان و همچنین رفع مشکلات تولید کنندگان فراهم کرده است.

معتمدیان افزود: ارائه خدمات حداکثری در سریعترین زمان به سرمایه گذاران از اهدافی است که در استان و توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری پیگیری می شود و در آذربایجان غربی آمادگی بهره مندی از طرح های ابتکاری در این راستا وجود دارد.