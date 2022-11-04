به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح در خطبه های این هفته نماز جمعه برازجان با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه (س) اظهار داشت: زیارت نامه حضرت معصومه (س) معرفی نامه آن حضرت است و ایشان دارای مقام شفاعت هستند.

وی افزود: به فرموده امام رضا (ع) موهبت بهشت برای زیارت حضرت معصومه (س) ذکر شده است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به وقایع ۱۳ آبان گفت: روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبارجهانی، شهادت تعدادی از دانش آموزان در دانشگاه تهران در سال ۵۷ و تبعید امام راحل (ره) به ترکیه در سال ۴۳ از وقایع این روز است

وی با اشاره به ۱۳ آبان، روز استکبارستیزی گفت: مهمترین شاخصه های دکترین استکبارستیزی در اندیشه امام راحل (ره) یکی الهی بودن است.

مصلح ادامه داد: تکیه امام راحل بر آیه «قل انما اعظکم بواحده لن تقومولله مثنی و فرادی» گواهی همین معنا است که خداوند از میان همه مواعظ یک کلمه را به بشر پیشنهاد داده و فرمود: این کلمه تنها راه اصلاح دو جهان است.

وی گفت: خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار رسانده و همه جهانیان را برما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران در آورده است و این مبارزه و نزاع بین اسلام و کفر است.

جنگ با استکبار جهانی جنگ عقیده است

امام جمعه دشتستان با اشاره به اینکه سازش ناپذیری و ممنوعیت ارتباط پنهان با دشمنان از دیگر شاخصه های دکترین استکبارستیزی در اندیشه امام راحل (ره) گفت: امام خمینی (ره) می فرمایند اگر بندبند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتش ماه سوزانند اگر زن و فرزندان و هستی مان را جلو دیدگانمام به اسارت و حقارت ببرند هرگز امان نامه کفر و شرک را مضا نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه دائمی بودن استکبارستیزی از شاخصه های اندیشه امام راحل است گفت: جنگ با استکبار جهانی جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد، جنگ حق و باطلی که تمام شدنی نیست.

وی گفت: این جنگ از آدم تا ختم زندگی ادامه دارد و تا شرک و کفر باشد مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.

امام جمعه دشتستان بیان کرد: ما تصیم داریم پرچم لااله الاالله را برقلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزار درآوریم.

حجت الاسلام مصلح با بیان اینکه تکلیف گرایی و شکست ناپذیری و امید به پیروزی جبهه حق و عدم شکست در میدان مبارزه با استکبار از دیگر شاخصه های اندیشه امام راحل گفت: امام راحل فرمودند: «تکلیف ما این است که در مقابل ظلم ها بیاستیم، با ظالم ها مبارزه کنیم، اگر توانستیم آنها را به عقب برانیم که بهتر و اگر نتوانستیم به تکلیف خود عمل کردیم، پیروزی معنوی با اسلام و مسلمین و با ما است.

وی با اشاره به اینکه در اندیشه امام مبارزه بر دوش مستضعفین و توده های ملت است گفت: در نگاه امام (ره) بخش عمده اردوگاه جبهه مبارزه با استکبار جهانی را توده های محروم و مستضعف که از رفاه و آزاده برخوردار نبوده اند تشکیل خواهند داد و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضغاف را چشیده باشند.

وی گفت: فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپاکنندگان واقعی انقلاب ها هستند.

وی با اشاره به اینکه مبارزه تمام قوا با مستکبران در اندیشه امام راحل گفت: ما اگر قدرت داشته باشیم تمام مستکبران را از بین خواهیم برد، هم اکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامی را به بهانه حفظ منافع خویش با خاک یکسان کند چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرتها به خصوص آمریکا را شکست.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانش آموزان به مناسبت ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان تجسم شرارت های آمریکا و آسیب پذیری و اماک مغلوب شدن آمریکا و همچنین پیشینه خصومت آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا دوران انقلاب اسلامی و تا امروز اشاره فرمودند.

شدیدترین هجمه‌های دشمن علیه جوانان

امام جمعه دشتستان با اشاره به ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی گفت: علیرغم هشدارهای مکرر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در خصوص جنگ فرهنگی و رسانه ای دشمن جهت نفوذ در اندیشه ها و باورهای ملت و سیاستمداران و جوانان عزیز متاسفانه درگیری های اقتصادی، مسئله کرونا و نفوذ غربگرایان و دگراندیشان در بدنه حکومت باعث شد نه تنها توجه ای به عرصه فرهنگی نشود بلکه چه بسا عملکرد برخی از مدیران و مسئولان در راستای اهداف فرهنگی و ضد ارزشی دشمن باشد.

وی افزود: به همین جامعه ما به ویژه جوانان تحت شدید ترین هجمه های دشمن قرار گرفت که در این آشوب ها و فتنه های اخیر بسیاری از ضعف ها، قصورات و تقصیرات مسئولان فرهنگی اجتماعی کشور آشکار گشت.

وی اضافه کرد: ما همه از نسل نوجوان و جوان غافل شدیم، جوانان و نوجوانان معصوم و پاک را به حال خود رها کردیم و هیچ برنامه مفید فرهنگی برای آنها نداشتیم.

امام جمعه دشتستان خاطر نشان کرد: در این سه سال اخیر نیز همه دانش آموزان عزیر را با دست خودمان به قتلگاه فضای مجازی فرستادیم و از محیط دانش و تربیت فاصله گرفتند و به واسطه همین غفلت ها فکر، ذهن و سبک زندگی بسیاری از عزیزان تغییر کرده است.

حجت الاسلام مصلح یادآور شد: توجه به اخلاق و معنویت جامعه به ویژه مدیران و جوانان یک امر ضروری است و به فرموده رهبر معظم انقلاب اگر هر کسی در جا که مشغول به کار یا مسئولیت است وظایف خود را بشناسد و به آن عمل کند تمام مشکلات حل می شود.