۴ مولفه نظامی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی برای ایران قوی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز با اشاره به گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ بیان کرد: امید است هرچه زودتر انتقام خون شهدای این حادثه تروریستی از بانی و بانیان این حادثه تروریستی گرفته شود.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: حرکت عظیم دانش آموزان در سال ۵٧ زمینه پیروزی انقلاب شد و ادامه این حرکت بر عهده جوانان نسل بعد است و باید از قرآن کریم درس گرفته و ادامه دهنده راه نسل های قبل باشند.

به گفته آیت الله دژکام نسل جدید دانش آموزان انقلاب اسلامی کسانی هستند که سلام فرمانده را خوانده و به امام زمان (عج) سلام کرده و ادامه دهنده جمهوری اسلامی ایران در آینده خواهند بود.

وی در خصوص ظلم هایی که آمریکا به ملت ایران کرده نیز بیان کرد: آمریکا زمانی که دید منافع خود در خطر است دولت ملی را نابود و زمامداری را به دست کسانی داد که نوکران آمریکا بودند این در حالی است که پیش از آمریکا، انگلیس ظالمین بود که به ملت ایران در حال ظلم بودند.

به گفته او هرچه خون مردم ایران در زمان انقلاب اسلامی ایران ریخته شد توسط نیروهایی بوده که حامی آمریکا و دست نشانده آنان بوده اند این در حالی است که بنا به بیانات مقام معظم رهبری باید ایران قوی تشکیل شود تا دشمنان همواره از ایران و ایرانی ترس داشته باشند.

آیت الله دژکام تاکید کرد: امروز ایران معطل آمریکا و سایر کشور ها برای دریافت تجهیزات نظامی نیست زیرا خدا فرموده اند که ایران که کشور اسلامی است باید تقویت شود.

وی ادامه داد: باید قدرت علمی کشور نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه های تقویت کشور و عاملی برای ایجاد ایران قوی مورد توجه باشد و میدان دار این حرکت دانشگاه، دانشجویان و حوزه های علمیه است.

او افزود: استان فارس با توجه به ظرفیت های که در حوزه علمی دارد باید در این بخش در کشور اثرگذار باشد و میتواند این استان قطب تولید علم در کشور شود.

امام جمعه شیراز اظهار کرد: افزایش قدرت اقتصادی کشوربرای ایجاد ایران قوی لازم بوده و باید قدرت اقتصادی با همراهی تمامی آحاد جامعه بهبود یابد لازم به ذکر است موضوع قدرت فرهنگی نیز یکی از شاخص های اساسی برای توسعه کشور است و جوانان ایرانی باید سلطان فضای مجازی باشند نه اینکه دشمنان هرچیزی که میخواهند به خورد جوانان کشور دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در خطبه های اعتقادی نماز جمعه شیراز بیان کرد: ویژگی انقلاب اسلامی مبارزه با ملتی است که به دنبال ظلم بر مظلومان جهان است و انقلاب اسلامی ایران نیز هیچگاه حاضر به پذیرش ظلم نبوده است.

وی افزود: دو جریان حق و باطل همواره وجود داشته و افرادی که این روزها برهنه به خیابان ها آمده اند مخالف حق هست و تمدن غربی به دنبال ترویج روابط نا مشروع بوده و به قدری به انحطاط رفته و حال نابودی هستند.

امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه دشمن میدادند که نفس های آخر را می کشد ادامه داد: امام راحل و مقام معظم رهبری مکرر تاکید کرده اند که تمدن اروپایی و آمریکایی در حال تنفس نفس های آخر است و تمدن ایرانی اسلامی با پشتوانه ائمه اطهار و هوش ایرانی آمده اند تا فریاد معنویت شایسته بشریت را در جهان ایجاد و پایه گذاری کنیم.

به گفته این مقام مسئول اگر قرار است تمدن جدیدی در جهان ایجاد شود باید معنویت و معرفت در کنار هم قرار بگیرد تا بتوان در مسیر خود قدرتمند ادامه دهد.

او اضافه کرد: چهار دسته معرفت نیاز است که شامل معرفت بنیادین، معرفت های راهبردی، معارف کاربردی و معارف عملی است که با رهنمود های رهبری تمامی این معارف در کشور ایجاد شده است.

به گفته این مقام مسئول دو نوع اسلام توسط جامعه غرب شکل گرفته که شامل اسلام آمریکایی و اسلام متحجر بوده که به ترتیب اسلام لیبرال و اسلامی داعشی است که ما با هر دو نوع تفکر مخالف بوده و تنها پایه اسلام، اسلام ناب محمدی و مخالف ظالمان و حامی مظلومان است.