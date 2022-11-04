نسل جوان ایران بصیر و هوشیار است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله قنبری پیش از ظهر جمعه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در میدان مصلای رشت با اشاره به حضور آگاهانه و مستمر ملت بصیر ایران اظهار کرد: این حضور ارزشمند خنثی کننده توطئه دشمنان و ضامن حفظ انقلاب اسلامی بوده و جای تقدیر دارد.

استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام با بیان اینکه مقابله ما با استکبار طبق آیات قرآن و سیره پیامبر (ص) است، افزود: تبعیت از منافقان و مستکبران نتیجه ای جز ذلت و خواری برای ما نخواهد داشت.

وی با تاکید بر تلاش مضاعف مسئولان بر خدمتگزاری به مردم بیان کرد: مقابله حق و باطل از دیرباز وجود داشته و انقلاب اسلامی ایران نیز با همین رویکرد شکل گرفت و به پیروزی رسید.

قنبری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی مفهوم جدیدی از حریت بشری را مدل سازی کرده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی با به چالش کشیدن قدرت های دنیا و با رهبری امام خمینی توانست نقشه مستکبران عالم را خنثی کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مستکبران با تلاش عوامل داخلی خود کاری کردند که عده ای به جای خدا دلخوش به کدخدا باشند، افزود: مردم مومن ایران می دانند که باید در سایه توحید و ولایت به اقتدار و پیروزی برسند و این نقشه ها راه به جایی نمی برد.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران با تبعیت از امام حسین در برابر ظلم و زورگویی می ایستند، بیان کرد: اگر پای دشمنان به خاک ایران برسد اثری از آنها باقی نمی ماند.

قنبری ادامه داد: آمریکایی ها پس از شکست در عراق، سوریه، افغانستان و یمن به دنبال اجرای نقشه در ایران هستند اما در این کشور نیز شکست می خورند چرا که ملت ما با قدرت در برابر آنها مقاومت می کند.

وی با بیان اینکه وهابی ها نماینده ملت ایران نیستند، تصریح کرد: چهل سال است که با انواع حرکت ها می خواهید ما را شکست دهید اما بدانید که انقلاب اسلامی با ترور شکست نمی خورد و به اهداف خود نمی رسید.

قنبری با بیان اینکه نیروهای امنیتی ما برای دفاع از انقلاب و مردم مظلومانه به دست اشرار شهید می شوند، گفت: ملت ما مظلومانه اما مقتدرانه در برابر شما می ایستد و اجازه نمی دهیم که مستکبران به اهداف پلید خود در ایران دست یابند.

وی با اشاره به اینکه خواسته این ملت برخورد قاطع، انقلابی و قانونی با سران تمام فتنه گران و اغتشاشگران است، افزود: ملت ما همچون گذشته در برابر آشوبگران و فتنه گران داخلی و خارجی ایستاده است.

استاد دانشگاه با بیان اینکه نسل جدید ایران نیز همچون نسل قبل بصیر و هوشیار است، بیان کرد: اگر چه نفوذی ها هم هست بدانند راه نفوذ را می‌بینیم و آنها را از مسیر امنیت و اقتدار ایران پاک خواهیم کرد.