احتمال بارش‌ پراکنده در شمال شرق اصفهان

حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در سطح استان طی امروز جمعه، اظهار داشت: آسمان بیشتر مناطق امروز نیمه ابری و مه آلود پیش بینی می‌شود و احتمال بارش‌های ضعیف و پراکنده در نواحی شمال شرقی استان مانند خوروبیابانک و چوپانان وجود دارد.

وی با بیان اینکه از فردا شنبه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم می‌شود، افزود: فردا هوای مناطق مرکزی استان از جمله کلانشهر اصفهان مه آلود پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارشی از سمیرم با ۱۷.۳ میلیمتر باران و برف، دهاقان ۱۵ میلیمتر، شهرضا ۱۴.۴ میلیمتر، دهق ۴.۳ میلیمتر، فریدونشهر سه میلیمتر، ورزنه ۲.۸ میلیمتر بوده است.

علی عسگریان با اشاره به اینکه میزان بارش شبانه روز گذشته شهر اصفهان ۱.۲ میلیمتر بود، اضافه کرد: میانگین بارشی دیروز در سایر شهرهای استان کمتر از سه میلیمتر در ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی بوده است.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت آینده بیشینه دمای هوای بیشتر مناطق استان بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش و کمینه دما صبح فردا بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش دارد، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به چهار درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه کمینه فردا صبح پنج شهر از جمله چادگان، داران، بوئین میاندشت، فریدونشهر و سمیرم در غرب و جنوب استان اصفهان به زیر صفر می رسد، گفت: بوئین میاندشت با دمای پنج درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین نقطه استان پیش بینی می‌شود و در همین بازه خوروبیابانک با دمای ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین منطقه است.