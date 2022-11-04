به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله الیت فوتسال لیگ قهرمانان اروپا انجام شد و تیم های این مرحله در چهار گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد. از هر گروه یک تیم به مرحله نهایی صعود خواهد کرد.

تیم پالما اسپانیا با حسین طیبی و مسلم اولادقباد دو ملی پوش ایرانی خود در گروه دوم قرار گرفت و با نمایندگان کرواسی، اسلوونی و لهستان رقابت خواهد کرد. این گروه نسبتاً ساده است و باتوجه به میزبانی پالما، این تیم اسپانیایی کار سختی برای صعود به مرحله نهایی ندارد.

در گروه سوم، بنفیکا پرتغال با غیرت قزاقستان همگروه شده است و به نظر می رسد صعود از این گروه سخت تر و چالش برانگیزتر باشد.

گروهبندی این مرحله از مسابقات لیگ قهرمانان فوتسال اروپا که از ۲۲ تا ۲۷ نوامبر برگزار می شود، به شرح زیر است:

گروه A: اسپورتینگ لیسبون پرتغال (میزبان)، اوراگان اوکراین، لوژنیکا صربستان و فلدی ابولی ایتالیا

گروه B: پالما اسپانیا (میزبان)، ویرژمه کرواسی، دوبووچ اسلوونی و پیاست لهستان

گروه C: بنفیکا پرتغال (میزبان)، اندرووز مالت، چرودیم جمهوری چک و غیرت قزاقستان

گروه D: بارسلونا اسپانیا (میزبان)، اندرلخت بلژیک، یونایتد گالاتی رومانی و فوتسال پولا کرواسی.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طیبی در مرحله قبلی این مسابقات که منجر به صدرنشینی و صعود پالما شد، چهار گل برای پالما به ثمر رساند.