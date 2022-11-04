حجت اسلام خداد رضایی در حاشیه مراسم ۱۳ آبان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمریکا با اشراف بر بی اثر بودن تحریم ها بر علیه ایران اسلامی، اکنون حمایت جدی از آشوبگران را در دستور کار گرفته و با هدف ایجاد جدایی و تفرقه بین اقشار مردم بر آتش فتنه ها می افزاید.

امام جمعه آبپخش افزود: ایران اسلامی هیمنه آمریکا را در هم شکست و دستش از منابع سرشار ایران کوتاه شد و اکنون هدفش از فتنه افروزی، ضعف و تحلیل جمهوری اسلامی و سپس سلطه مجدد بر کشور است.

وی افزود: آمریکایی‌ها از اقتدار و استقامت مردم ایران اسلامی سرخورده شده و اکنون تمام هجمه ها را بر علیه جایگاه قدرتمند ایران در سطح بین المللی و دولت سیزدهم به کار گرفته است.

رضایی یادآور شد: تحریم و تهدید جواب نداده و اکنون آمریکا با فتنه به میدان آمده است ولی عدم همراهی مردم با فتنه گران این توطئه ها را نیز خنثی کرده است.

حجت‌الاسلام رضایی با بیان اینکه دانش آموزان آینده داران و آینده سازان مملکت هستند، تاکید کرد: ساختن ایران پرافتخار و قوی نیازمند دانش آموزان و دانشجویانی باسواد، بصیر و آگاه است.

وی اضافه کرد: در این فتنه‌ها دشمن مدارس و دانشگاه ها را هدف گرفته تا با ایجاد ناامنی و آشوب در این اماکن مهم، موسم کسب دانش و آگاهی در ایران را به عقب انداخته و باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شود و کشور از دستیابی به قله های علم و دانش باز بماند، پس باید فرهنگیان، دانشگاهیان، دانش آموزان و دانشجویان مراقب این توطئه ها شوند

وی به دلایل شکل گیری سالروز سیزدهم آبان اشاره کرد و توضیح داد: قیام امام راحل در سال ۴۲ به علت تصویت لایحه کاپیتولاسیون و در نتیجه مصونیت کامل قضایی مستشاران آمریکایی در ایران، شهادت افزون بر ۶۰ دانش آموز سال ۵۶ در دانشگاه تهران توسط رژیم پهلوی و تسخیر سفارت آمریکا و لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ عوامل شکل گیری یوم الله سیزدهم آبان ماه در تقویم ملی شده است و به فرموده امام راحل (ره) این موضوعات تاریخی سیزدهم آبان یک رخداد تاریخی و درس آموز برای کشور ماست.

امام جمعه آبپخش تاکید کرد: معلمان، فرهنگیان و اساتید باید در مراکز آموزشی این وقایع را برای آگاهی دانش آموزان و دانشجویان از خبائث آمریکا برای نسل کنونی بیان تا آگاه شوند بر این کشور چه گذشته است.

وی ادامه داد: دشمن همواره در پی توطئه علیه مردم ایران است و ما نیز با تاسی از آیات قرآن کریم علیه هجمه دشمن و در راس آنها آمریکا ایستادگی می کنیم و در ستیز هستیم

و از استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشورمان دفاع کنیم.

وی گفت: مبارزه با آمریکا مقابله با ظالمی است که با اصرار به ظلم خود، از سال ۳۲ تاکنون و به مدت ۷۰ سال به ایران ظلم می کند و ما نیز نباید مقابل ظالم سکوت کنیم و با مبارزه خود جلوی ظلم و ستم آمریکا را در کشورمان بگیریم.

موج استکبارستیزی در جهان گسترده است

بخشدار آبپخش نیز در گفت و گو خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ما با دسیسه های استکبار آشنایی دارند و این نشان از دشمن شناسی آنان است.

حمزه امین نژاد تصریح کرد: دشمن در چهار دهه اخیر همواره تلاش داشته تا با شیوه های مختلف مردم را از نظام اسلامی ناامید و از آن روی گرداند و در این زمینه هر بار توطئه ای را رقم زده است اما مردم ما با حضور در صحنه و با هوشیاری خود آن را خنثی کردند.

وی خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران بدون استکبارستیزی معنا ندارد و همین استکبارستیزی سبب شده تا دشمنی های مستکبران تداوم داشته باشد، اما امروز مردم استان نشان دادند که دشمن هرگز راه به جایی نمی برد.

امین نژاد با اشاره به حضور دانش آموزان در راهپمایی ۱۳ آبان گفت: حضور نسل جوان و دانش آموز در راهپیمایی، تاثیر بیشتری در پاسخ به یاوه گویی های دشمن داشته و نقش تاثیرگذار در برطرف کردن فتنه ها دارد.

بخشدار آبپخش گفت: موج استکبارستیزی نه در ایران بلکه در جهان گسترده است و دشمنان برای مقابله با این موج از تمام توان خود استفاده می‌کنند اما حق همواره در برابر زور پیروز است.

بخشدار آبپخش تصریح کرد: حضور ضداستکباری، پرشور و باشکوه مردم در صحنه، نمادی از ولایتمداری و پشتیبانی از نظام است، نظام اسلامی بدون حضور مردم معنایی ندارد و این انقلاب و دستاوردهای آن، از آن مردم است.

بخشدار بخش آبپخش در پایان از حضور گسترده و با بصیرت مردم ولایتمدار بخش آبپخش در این حضور حماسی تقدیر و تشکر کرد.

رئیس شورای اسلامی بخش آبپخش در حاشیه مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳ آبان در کشور ایران اسلامی، روز استکبار ستیزی و روز حماسه دانش آموزان نامگذاری شده و همه اقشار جامعه در کنار دانش آموزان و دانشجویان، مشت های خود را علیه استکبار جهانی، آمریکای خونخوار گره کرده و فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند.

خداکرم روشن صفت با بیان اینکه دشمن همواره در فکر نابودی، بدخواهی و ذلت مومنین و مسلمانان است چون ذات او همین است، یادآور شد: نظام سلطه، دشمنی های پشت پرده و پنهانی علیه اسلام و مسلمین دارد که مقابله با آنها به هوشیاری و بصیرت مردم نیاز دارد.

رئیس شورای اسلامی بخش آیپخش با تاکید بر اینکه در ۴۰ سال گذشته در هیچ لحظه و زمانی نمی توان نقش دشمن و کینه او علیه انقلاب اسلامی را از یاد برد، افزود: آرزو و امید دشمنان اسلام، با توکل بر خداوند و هوشیاری و حضور در صحنه مردم، هیچگاه تحقق نخواهد یافت.

روشن صفت با بیان اینکه پرچم دار مبارزه جهانی با استکبار و صهیونیسم، جمهوری اسلامی ایران تحت فرامین رهبرمعظم انقلاب است، اضافه کرد: نظام سلطه برای شکستن مقاومت ملت با هجمه ها و تحریم ها بر ملت فشار آورده ولی به فضل الهی این خواب آشفته شان هرگز به واقعیت ت بدیل نخواهد شد.

روشن صفت گفت: وعده فریب دشمنان در مذاکرات و توافق ها، هیچگاه به نفع ایران اسلامی و ملت نبوده و نباید در مقابل زیاده خواهی آنها کوتاه بیاییم چون این کار باعث گستاخی بیشتر آنها می‌شود.

وی یادآور شد: قدرت دفاعی و امنیتی امروز جمهوری اسلامی در راستای سخن تاریخی حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند در بهترین شرایط است و هیچ قدرتی جرات تعرض به این نظام و انقلاب را ندارد.

در پایان این راهپیمایی، قطعنامه سراسری ۱۳ آبان توسط حجت السلام حسبن رنجبر امام مسجد امام علی، علیه السلام قرائت و با فریاد مرگ بر آمریکا راهپیمایان تایید شد.