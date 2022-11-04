دستگاه قضایی با قاطعیت اقدامی عاجل علیه اغتشاشگران انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی‌همدانی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر کرج که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه هفتمین روز شهادت جان‌سوز زائران حرم احمد بن موسی علیهماالسلام و طلبه شهید آرمان علیوردی که مظلومانه و غریبانه با شقاوت تمام به شهادت رسید را گرامی می‌داریم، بیان داشت: شهادت بسیجی عزیزمان، سید بزرگوار، سید روح‌الله عجمیان که دیروز توسط اشرار داعشی های داخلی در کمال شهر با وحشی‌گری و قساوت به شهادت رسید را به خانواده محترم و مردم شریف استان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای آسیب دیدگان از مردم، نیروی انتظامی و بسیجیان گرامی که دیروز آسیب‌هایی را دیدند شفای عاجل خواستارم.

وضعیت اغتشاشگران کاملاً روشن‌شده و باید با این افراد برخورد جدی صورت گیرد

وی در ادامه با تأکید بر اینکه وضعیت اغتشاشگران کاملاً روشن‌شده و لازم است با این افراد برخورد جدی صورت گیرد، اظهار داشت: یک‌وقت معترضان بچه‌های مدرسه و دانشجویانی هستند که براثر القائات بیگانگان امر بر آن‌ها مشتبه شده و فریب‌خورده‌اند که اینجا صبوری برای اصلاح و تذکر جا دارد و باید هم همین مسیر را طی و آرامش خودمان را حفظ و صبوری کنیم و با آن‌ها صحبت کنیم و آن فریب‌خورده را برگردانیم لذا این صبوری ریشه‌اش در ناتوانی در برخورد نیست بلکه فرصت دادن برای اصلاح و جبران است.

مردم هیچ همراهی با اغتشاشگران نداشتند

امام‌جمعه کرج در ادامه افزود: وقتی اشرار نشان‌دار با سلاح سرد و گرم وارد عرصه می‌شوند و ایجاد رعب و وحشت می‌کنند و این‌گونه القا می‌کنند که امنیت اجتماعی را به هم زدند چون آن‌ها به دنبال همین هستند و می‌خواهند همین را القا کنند و قصدشان هم از این نمایش این است که جبران کنند چراکه مردم هیچ همراهی با اغتشاشگران نداشتند و آن‌ها ناراحت هستند از این قصه و برای جبران آن عدم همراهی تلاش می‌کنند با این نوع خرابکاری‌ها و اقدامات خشن و ناهنجار و ضریبی که فضای مجازی توسط بیگانگان و بعضاً داخلی‌های فاسد و فاجر به آن می‌دهد، القا کنند که فضای کشور بحرانی است.

نباید اجازه جولان به آشوبگران داده شود

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه با بعضی از کارهای اغتشاشگران مردم یاد دهه شصت و جنایاتی که منافقین انجام دادند افتادند، گفت: در این روزها که الحمدالله بچه‌های نیروی انتظامی و بسیج باحوصله قصه را دیروز مدیریت کردند و توان و نیرو گذاشتند و صدمه و آسیب هم دیدند اما نگذاشتند که آن‌ها لطماتی را به شهر وارد کنند لذا با این مقدمه تقاضا این است که نباید اجازه جولان به آشوبگران داده شود.

حمله به نیروهای حافظ امنیت جامعه حمله به اقتدار نظام است

وی با تأکید بر اینکه حمله طراحی‌شده و فراهم کردن چوب و سنگ و قمه و یورش به مردم و مأموران با سلاح سرد و گرم و بستن راه عبور و آتش زدن وسیله نقلیه نیروی انتظامی و امثال این‌ها دیگر قابل‌اغماض نیست، عنوان کرد: حمله به نیروهای حافظ امنیت جامعه حمله به اقتدار نظام است.

مماشات با اغتشاشگران اصلاً درست نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه ازنظر شرع مقدس و احکام الهی کسی که اسلحه به دست می‌گیرد که مردم را بترساند حکم او روشن است، یادآور شد: در روایات دارد که «مَنْ شَهَرَ سَیْفَهُ …» کسی که چاقو بکشد و برای این‌که مردم را بترساند حکم شرعی و فقهی آن روشن است و این‌ها همین کار را کردند لذا مماشات با این‌ها اصلاً درست نیست و از دستگاه قضا می‌خواهیم نسبت به همه افراد درگیر در این جنایات، مقتدرانه و با قاطعیت اقدام عاجلی که مایه عبرت دیگران باشد را داشته باشند.

مردم ما ملت امام حسین و هیهات من الذله هستند

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه خاطرنشان ساخت: دشمنان ما خیال کردند با این حرکات و با نمایش این‌که امنیت در کشور به‌هم‌خورده، مردم ما و مسئولین و دوستداران انقلاب و بدنه و آحاد مردم از این مسیر عقب‌نشینی می‌کنند غافل از اینکه مردم ما به قول شهید بزرگوار ما، ملت امام حسین و هیهات من الذله هستند.

۳ مناسبت مهم و تاریخ‌ساز آبان در انقلاب

وی در بخش دیگری بابیان اینکه امروز روز ۱۳ آبان است و با ۳ مناسبت مهم و تاریخ‌ساز که هرکدام از آن‌ها به‌تنهایی سرآغاز نبرد سنگین و مبارزه بی‌امان مردم غیور ایران با سلطه گری ام الفساد و شیطان بزرگ آمریکای ددمنش است، گفت: وقتی حضرت امام را در سال ۴۳ از قم به ترکیه تبعید کردند، دشمنی استکبار با اسلام و روحانیت شیعه آشکارتر شد و وقتی سیزده آبان سال ۵۷ دانش آموزان را در دانشگاه تهران توسط عوامل مزدور رژیم منحوس پهلوی به شهادت رساندند آن روز را روز دانش‌آموز گذاشتند و ۱۳ آبان سال ۵۸ که لانه جاسوسی آمریکا تسخیر شد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شد و این روز، روز رسوایی آمریکا و روز قطع کردن دست او از منطقه و روز مرگ بر آمریکا است.

امروز چالش بر سر برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا است

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز در ادامه تصریح کرد: حضرت آقا در بیانیه گام دوم که چراغ راه آینده کشور است فرمودند اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر رسوا کردن لانه جاسوسی بود امروز چالش بر سر برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیا است.

حضور مردم درصحنه‌های مختلف استکبارستیزی، آمریکا را عصبانی کرده است

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه تأکید بر اینکه حضور شما همه مردم درصحنه‌های مختلف استکبارستیزی و از بین بردن هیبت پوشالی آمریکا در جامعه جهانی و تسلیم نشدن در برابر خواسته‌های نامشروع بوده که بیش از ۴۰ سال است که آمریکا را عصبانی کرده، گفت: مقاومت بی‌نظیر مردم ایران در مقابل جبهه متحد استکباری است که امروز جان‌های آزاده دنیا را به خروش و حرکت علیه سیاست‌های غرب درآورده و اندیشه و جبهه مقاومت را توسعه داده است.

همه این لگدپرانی‌ها و چنگ انداختن‌ها به‌صورت انقلاب و مردم ایران نشانه سرعت افول این جرثومه فساد و تباهی است

وی با تأکید بر اینکه علت دشمنی غرب با انقلاب اسلامی در این است که انقلاب توانست بساط نظام لیبرال دموکراسی و دیکتاتوری علیه کشورهای عربی اسلامی در شمال آفریقا و غرب آسیا را از بین ببرد و نشان بدهد که ابهت او دروغی بیش نبوده و نیست، گفت: تمدن اسلامی در تقابل کامل با تمدن مبتنی بر اومانیسم قرار دارد و انقلاب اسلامی کمک کرد تا اردوگاه پر از فساد و تباهی غرب با سرعت بیشتری به نابودی نزدیک شود و در نظم جدید جهانی که رهبر معظم انقلاب یکی دو روز قبل برای بار چندم از او یادکردند کاملاً منزوی شود و همه این لگدپرانی‌ها و چنگ انداختن‌ها به‌صورت انقلاب و مردم ایران نشانه سرعت افول و اضمحلال این جرثومه فساد و تباهی است.

ملت ایران با تمام وجودش خوی استکباری آمریکا را درک کرده است

خطیب نماز جمعه کرج بابیان اینکه ملت ایران وقتی شعار مرگ بر آمریکا می‌دهد این شعار از روی احساس و هیجان نیست، گفت: ملت ایران با تمام وجودش خوی استکباری آمریکا را درک کرده و از روی باور و اعتقاد به اینکه او شیطان بزرگ است و هدفی جز نابودی ما ندارد از عمق جانش فریاد مرگ بر آمریکا میزند.

مبارزه با استکبار روش دائمی ما و شعار همیشگی ما مرگ بر آمریکا است

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه بابیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب این شعار مانند علمی است که راه ملت را نشان می‌دهد تا مسیر را گم نکند پس مبارزه با استکبار روش دائمی ما و شعار همیشگی ما مرگ بر آمریکا است، گفت: البته درست است که امروز روز استکبارستیزی است و تمام نقطه عزیمت ما آمریکا است اما ما هرگز اسرائیل، روباه پلید انگلیس، خباثت‌های رذیلانه آل سعود و بی‌شرف‌ها و بی‌شرم‌های منافق را فراموش نمی‌کنیم.

کسانی که هنوز دم از رابطه با این مجسمه ضد حقوق بشری می‌زنند یا جاهل هستند یا خائن

وی بابیان اینکه کسانی که هنوز با روشن شدن همه دشمنی‌ها باز دم از رابطه با این مجسمه ضد حقوق بشری می‌زنند یا جاهل و غافل هستند یا خائن، گفت: نمی‌شود کسی سیاهه ستم‌هایی که فقط آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا امروز نسبت به ملت ایران کرده را دیده باشد و بتواند به او اعتماد کند و او را معین کشور خودش بداند.

آمریکا کشوری است که راهبردی جز سلطه گری در جهان ندارد

نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان البرز بابیان اینکه آمریکا کشوری است که راهبردی جز سلطه گری در جهان ندارد، گفت: شما ببینید انتخاب رئیس‌جمهور جدید برزیل که در این چند روز اتفاق افتاد یعنی آبروی او در تمام دنیا ریخته شده است، کسی انتخاب شد در منطقه‌ای که حیاط‌خلوت آن‌ها بوده و هست که ضد رژیم صهیونیستی و طرفدار فلسطین است و از ایران و نقشی که ایران دارد حمایت می‌کند یعنی در آن منطقه حیاط‌خلوت خودشان را هم ازدست‌داده‌اند.

تلاش آمریکا این است که در هیچ نقطه از دنیا رقیب نداشته باشد

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه با تأکید بر اینکه آمریکا کشوری است که در اسناد رسمی‌شان اعلام کردند که به هر وسیله‌ای که شده ولو با فشارهای اقتصادی و نظامی حکومت‌ها را همراه خودش کند، عنوان کرد: تلاش آمریکا این است که در هیچ نقطه از دنیا رقیب نداشته باشد ولو برای رسیدن به این هدف گذشته از فشار اقتصادی حضور مستقیم داشته باشد و کشورها را متهم کند به حامی تروریست بودن و از بین برنده صلح جهانی و مخالف دموکراسی و امثال این‌ها اما اخیراً بیشترین همت خودش را برای سلطه گری روی روش‌های غیرمستقیم و جنگ نرم متمرکز کرده و با استفاده از امپراتوری رسانه‌ای که در اختیار دارد و به اسم مبارزه با تروریسم و یا دفاع از حقوق بشر بیشترین دخالت‌ها را در امور داخلی کشورها می‌کند.

جنگ روانی راه انداختند که به ایران حمله می‌کنیم

وی با اشاره به نشست غیررسمی و ضد ایرانی «آریا فرمولا» درباره اغتشاشات اخیر در ایران با کارگردانی آمریکا و آلبانی در نیویورک، گفت: اولاً که این نشست هیچ دستاوردی برایشان نداشت؛ چندین ساعت نشستند و حرف زدند اما رسماً حقوق بین‌المللی ایران را نقض کردند، مثل ترغیب به بیشتر کردن تحریم‌ها علیه ایران و برعلیه ملت ما و یا برخلاف اهداف سازمان ملل در مسائل داخلی ایران دخالت می‌کنند مثلاً جنگ روانی راه انداختند که به ایران حمله می‌کنیم؛ آن روزی که ما ضعیف بودیم و آمریکا قوی بود جرئت نداشت و دست به حماقت نزد، امروز که ما به فضل پروردگار قوی هستیم و او رو به افول است قطعاً اتفاقی نخواهد افتاد و اگر اتفاقی بیفتد باید کشتی کشتی بیاورند و جنازه ازاینجا بیرون ببرند.

دشمنان تجزیه‌طلب‌ها را تشویق به اغتشاش و خرابکاری می‌کنند

رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان البرز بابیان اینکه دشمنان تجزیه‌طلب‌ها را تشویق به اغتشاش و خرابکاری می‌کنند، گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب مردمی است لذا تا استقامت و حضور مردم درصحنه هست این انقلاب شکست ندارد و در همه این سال‌ها مردم با هوشیاری کامل و بیدار در مقابل تمام شرارت‌ها و توطئه‌ها و مفاسد ایستادند و مظهر حضورشان هم در موقعیت‌های مختلف راهپیمایی‌های مختلف نشان داده‌شده که همین راهپیمایی امروز در سراسر کشور و به‌خصوص در استان خودمان و شهر کرج و در شهرهای دیگر استان حماسه دیگری بود که آفریده شد که باید از همه شما مردم استان و مردم شریف ایران تقدیر و تشکر و قدردانی کرد.

ایران اسلامی با تمام قدرت همه اهداف استکباری آمریکا را خنثی کرده است

آیت‌الله حسینی همدانی در ادامه گفت: ایران اسلامی با تمام قدرت همه اهداف استکباری آمریکا چه راجع به خودش و چرا راجع به منطقه را خنثی کرده و ادامه کار آمریکا و اذناب پلیدش را با راهبرد جهان اسلام و با نهادینه کردن اندیشه مقاومت و بیدار کردن مسلمین نسبت به وظیفه تاریخی و دینی که در دفاع از آرمان‌های اسلامی بخصوص دفاع از فلسطین است به چالش جدی و زمین‌گیری کشانده است.

تقابل ما با آمریکا، تقابل تاکتیکی نیست بلکه واقعی و حقیقی است

وی با تأکید بر اینکه ما با آمریکا چون در آرمان و اندیشه اختلاف داریم در مقابله هستیم و این تقابل، تقابل تاکتیکی نیست بلکه واقعی و حقیقی است، گفت: مگر می‌شود تمدنی که عدالت محور و ظلم‌ستیز است نسبت به جبار و ظالمی که قصد نابودی تمدن او را دارد سکوت کند و نسبت به او بی‌تفاوت باشد.

نسل امروز با جنایات آمریکا در حق ملتمان و دیگر ملل آشنا شوند

امام‌جمعه کرج بابیان اینکه لازم است نسل امروز ما با جنایات آمریکا در حق ملتمان و دیگر ملل آشنا شوند و مطالعه کنند که چه رشادت‌ها و حماسه‌ها واقع شد تا به این نقطه از اقتدار و اوج رسیدیم و در حفظ او چون گذشته همه باید کوشا باشیم، گفت: این را جوانان عزیزمان و بقیه مردم بدانند که نظام استکباری به این نتیجه رسیده که دیگر نباید برای سلطه گری خودش اقدام نظامی مستقیم یا حتی نیابتی داشته باشد و حتی فهمیده که فشارهای اقتصادی هم ثمره‌ای برای او نداشته است لذا تمام همت خودش را روی تهاجم نرم برده است البته این را هم بگویم که در همین اغتشاشات معلوم شد وقتی‌که متوسل می‌شوند، خشونت و ترور و فحش و ادبیات سخیف به کار می‌برند و رکیک سخن می‌گویند یعنی در جنگ نرم هم صحنه را ازدست‌داده‌اند و حرفی چون برای گفتن ندارند و فحش می‌دهند.

دشمن تأثیرگذاری خودش را از فرهنگ عمومی شروع کرده است

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه برای پیروزی در این نبرد که فرهنگی است اول باید اتحاد، مقاومت، باورهای دینی و مقدسات ما را از بین ببرند، گفت: ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی است و تذکر این نکته جا دارد که دشمن تأثیرگذاری خودش را از فرهنگ عمومی شروع کرده و می‌کند؛ او القا می‌کند که مگر می‌شود فرهنگ را مدیریت کرد بعد خودش شروع می‌کند به مدیریت کردن با روش‌های غربی سبک زندگی و ما را در جهات مختلف مختل می‌کند و از بین می‌برد و با سبک و روش زندگی غربی در تولید نسل و پوشیدن لباس و خوردن غذا و امثال این‌ها و هر چیزی که شما فکرش را بکنید دخالت می‌کند و به همه‌چیز وارد می‌شود و مدیریت می‌کند تا فرهنگ ما را از ما بگیرد و فرهنگ خودش را القا کند.

حضور مردم به‌خصوص جوانان به‌سلامت عبور کردن از مرحله دوم انقلاب کمک خواهد کرد

وی در ادامه تأکید کرد: در این مرحله که مرحله دوم انقلاب است و روش‌های دشمن پیچیده و حساس‌تر از قبل شده، باز حضور مردم به‌خصوص حضور جوانان به‌سلامت عبور کردن از این مرحله کمک خواهد کرد و آینده هم همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بسیار آینده روشنی است.

ترس دشمن از حماسه‌های دهه نودی‌ها است

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه نهادهای مسئول باید مسئولانه‌تر وارد عرصه شود و فضای مجازی و آموزش‌وپرورش را باید به جدیت رسیدگی کرد، گفت: ترس دشمن از حماسه‌های دهه نودی‌ها است که خرمشهرهای آینده را فتح می‌کنند و او برای آن‌ها برنامه‌ریزی دارد لذا باید نسبت به آموزش‌وپرورش و فضای مجازی دقت بیشتری داشت.

به مجروحین اتفاقات و اغتشاشات این هفته سر بزنید و از آنان دلجویی کنید

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به مجروحان اتفاقات و اغتشاشات اخیر، گفت: دوستان سعی کنند به دیدار مجروحین اتفاقات و اغتشاشات این هفته بروند و به‌عنوان ثواب سر بزنید، حال بپرسید و دلجویی کنید هم از نیروی انتظامی و هم از بسیج مردمی که آسیب دیدند به دیدارشان بروید که قوت قلبی است برای آن عزیزان و برای خودتان ارزش‌افزوده دارد.

دوستان میان‌سال تریبون‌ها را واگذار کنند

وی در خاتمه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در مراسمی مثل مراسم ۱۳ آبان که روز نوجوان و جوان است و بناست از همه نوجوان‌ها و جوان‌ها استفاده شود، دوستان بزرگوار میان‌سال و بلکه بیشتر از میان‌سال تریبون‌ها را واگذار کنند، استثنائاً این را اینجا تذکر دادم چون دیگر فرصت گفتن در زمان دیگری را ندارم، امامت جمعه را نمی‌شد واگذار کرد والا واگذار می‌کردیم اما بحث اداره جلسه و مدیریت جلسه که قصدمان هم همین بود که امسال این‌گونه شود، دوستان اصراری نداشته باشند که در این مراسم حتماً باشند، خدای تعالی همه ما را به وظایفمان آشنا کند.