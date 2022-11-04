به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حبیب‌الله شعبانی در خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: حضور امروز مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، علاوه بر اینکه باعث ترس دشمن می‌شود بخشی از ایمان جامعه به شعار «مرگ بر آمریکا» و اعتقاد و باور به آن است.

وی ادامه داد: رسانه‌های دشمن از ترس چشمان خود را بر حضور میلیونی مردم بستند و حرفی در این زمینه نمی‌زنند.

شعبانی افزود: دشمنان امروز با تمام توان در مقابل مردم ایران ایستاده‌اند، اما حضور مردم پاسخگوی آنهاست.

امام جمعه همدان ادامه داد: دشمن سعی دارد ذهن و فکر جوان ما را با فضای مجازی و دروغ‌های رسانه‌ای تصرف کند.

وی مطرح کرد: ما منکر مشکلاتی مانند مباحث اقتصادی و معیشتی نیستیم اما راه حل آن آشوب، نفرت‌پراکنی و اسلحه به دست گرفتن نیست.

شعبانی با اشاره به اینکه آگاهی اجتماعی و سیاسی می‌تواند این جنگ ترکیبی علیه کشور را دفع کند، گفت: در مساجد باید یادبود شهدای شاهچراغ گرفته شود و از خانواده و افراد به جا مانده از این جنایت دعوت شود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان اضافه کرد: آرتین عزیز نماد کودک مظلومی است که توسط مستکبرین مورد ظلم واقع شد.

شعبانی ادامه داد: ما داستان قساوت شمر و یزید را شنیده بودیم اما ندیده بودیم و امروز داریم این اقدامات را توسط اغتشاشگران می‌بینیم.

وی عنوان کرد: همه باید مراقب اعمال و رفتار خود باشیم، مسئولی که کارش را درست انجام نمی‌دهد، فردی که در برخورد با مفسدان قصور می‌کند، کارمندی که کار مردم را راه نمی‌اندازد همه مقصر هستند.

شعبانی ادامه داد: کارمندانی که گره به کار مردم می‌زند، رشوه می‌گیرد را شناسایی و بیرون کنیم.