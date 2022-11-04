جهاد تبیین برترین راه برای فرهنگسازی و تربیت نسل انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روح الله صنعتکار در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه اردستان، اظهار کرد: هر چه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی گذشته است، با همه هجمه های دشمن شور انقلابی مردم در مقاومت و اعتلای پرچم ایثار بیشتر شده است.

وی افزود:مرگ و لعن دادن بر دشمنان از آخرین مرتبه های بصیرت است که در قرآن نیز آمده و خداوند به هر کسی اجازه نمی دهد که بر سر دشمنانش فریاد برائت سر دهد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان گفت:شعار مرگ بر آمریکا را امام خمینی(ره) به ما آموخت که ایشان به جز از خداوند از کسان دیگر هراس نداشت و می‌فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

صنعتکار ادامه داد: شعار مرگ بر آمریکا شعار شهید مدرس از خطه اردستان است؛ امام راحل از هیچ کس به اندازه مدرس در سخنانش به عنوان اسوه استکبار ستیزی تجلیل نکرد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم و جوانان اردستان در راهپیمایی ۱۳ آبان،خاطرنشان کرد: امروز برگ زرین دیگری در تاریخ حماسه های مردم اردستان ثبت شد و خوشبختانه در دیگر شهرهای زواره و مهاباد نیز همچون اردستان در راهپیمایی امروز حضور پرشوری داشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به فتنه های سیاسی و اقتصادی دشمنان طی سال های گذشته،تاکید کرد:‌ امسال دشمن فتنه اقتصادی را برای این نظام برنامه ریزی کرده بود که این فتنه دشمن با روی کار آمدن دولت انقلابی به هم ریخته شد و بعد دشمنان رو به فتنه فرهنگی آوردند.

صنعتکار با اشاره به سخنرانی رهبر انقلاب در جمع دانش آموزان‌،گفت: رهبری فرمودند که نوجوان و جوانان امروزی معتقد هستند و دشمن اشتباه می کند و این جوانان برای شرکت در مراسم های مذهبی سر از پا نمی‌شناسند.

وی با اشاره به ضرورت جهاد تبیین در فرهنگ‌سازی تاکید کرد: به فرموده ایشان ما نیز اعتقاد داریم که تنها راه فرهنگ‌سازی و اقناع جوانان جهاد تبیین است که در این خصوص ضعیف کار شده است.