تقویت جهاد تبیین در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الله صنعتکار پیش از ظهر جمعه درجمع خادمان جدیدالورود آستان مقدس حضرت علی بن باقر(ع) مشهد اردهال با تأکید بر جایگاه تاریخی و معنوی منطقه کاشان اظهار کرد: این منطقه از نخستین نقاط ایران بود که اسلام و تشیع را پذیرفت و پیشینه آن در میزبانی از بزرگان دین و حضور شخصیت‌های برجسته اسلامی، ظرفیت مهمی برای تبیین معارف دینی و انقلابی است.

وی ابراز کرد: با مرور تاریخ انقلاب اسلامی، به موارد متعددی از حضور و ارتباط مردم کاشان با جریان انقلاب برمی‌خوریم و این منطقه از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تشیع برخوردار است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به ارادت ویژه امام خمینی(ره) به حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) تصریح کرد: حضرت سلطانعلی(ع) از چهار امامزاده واجب‌التعظیم کشور به شمار می‌رود و آخرین امامزاده‌ای که امام خمینی(ره) پیش از شهادت خود به زیارت ایشان رفتند نیز حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) بود؛ با این حال، هنوز بخشی از مردم منطقه با ابعاد و جایگاه تاریخی این شخصیت بزرگ آشنایی کافی ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های تاریخی، نخستین نماز جمعه کشور به امامت حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) در منطقه کاشان اقامه شده است و همین موضوع نشان‌دهنده سابقه عمیق دینی و مذهبی این منطقه است.

سرهنگ صنعتکار در ادامه با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه را تبیین صحیح مسائل برای نسل جوان دانست و گفت: دشمن در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، جنگ نرم و فرهنگی را نیز دنبال می‌کند و اگر واقعیت‌ها و دستاوردهای انقلاب برای جوانان و نوجوانان به‌درستی بیان نشود، زمینه برای شکل‌گیری شبهات و آسیب‌های فرهنگی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته فراز و نشیب‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، تصریح کرد: با وجود همه فشارها، ملت ایران با تکیه بر مقاومت و ایستادگی مسیر انقلاب را ادامه داده و امروز نیز باید این تجربه تاریخی و چرایی استمرار انقلاب برای نسل جدید تبیین شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در درگیری‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجربه‌های ارزشمندی به دست آوردند و این تجربه‌ها می‌تواند در ارتقای توان دفاعی کشور و افزایش قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ رمضان خسارات سنگین‌تری به دشمن وارد شد و نیروهای مسلح با بهره‌گیری از تجربیات به‌دست‌آمده، آمادگی بیشتری برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی دارند و در صورت تکرار تجاوز، پاسخ ایران سخت‌تر و سهمگین‌تر خواهد بود.

سرهنگ صنعتکار با تأکید بر اینکه تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمن صرفاً نظامی نیست، افزود: امروز کشور درگیر یک جنگ ترکیبی است که ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دارد و مقابله با چنین شرایطی نیز نیازمند آمادگی و حضور همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های مختلف است.

وی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی را از جلوه‌های نصرت الهی دانست و گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و دشمنی‌های گسترده، موضوعی است که باید قدر آن را دانست و حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی را می‌توان یکی از جلوه‌های این شکرگزاری دانست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان همچنین با اشاره به نقش رهبری در مدیریت تحولات اخیر کشور اظهار کرد: حفظ و تقویت جایگاه رهبری در شرایط حساس امروز اهمیت زیادی دارد و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری را مبنا قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شکل‌گیری یک حرکت گسترده فرهنگی در کشور تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به جهاد فرهنگی و جهاد تبیین نیاز داریم و نباید میدان روایت و تبیین را در اختیار دشمن قرار دهیم.

سرهنگ صنعتکار افزود: هیئت‌های مذهبی، مساجد، مؤسسات و کانون‌های فرهنگی، آموزش و پرورش و مجموعه‌های مردمی و فرهنگی ظرفیت‌های بزرگی برای روشنگری و انتقال صحیح مفاهیم به نسل جوان دارند و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت جهاد تبیین و مقابله با جنگ ترکیبی دشمن استفاده شود.