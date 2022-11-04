۱۳ آبان شناسنامه و هویت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسلامی عصر جمعه در جمع مسئولان شهرستان رامسر با گرامیداشت روز ۱۳ آبان از آن به عنوان شناسنامه انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: تبعید حضرت امام راحل یک ماهیت ضد استکباری و ضد آمریکایی دارد.

وی با اظهار اینکه برخی از افراد مطرح می کنند تا انقلاب اسلامی بحثی از استکبارستیزی و دشمنی با آمریکا نبود و این ادبیات پس از پیروزی انقلاب مطرح شد، آن را ناآگاهانه دانست و گفت: حضرت امام راحل به دلیل مخالفت با مصونیت مستشاران آمریکایی از کشور تبعید شد و سخنان حضرت امام راحل به عنوان مرجع دینی امری مهم است و بارها از عظمت ایران سخن گفتند.

وی یادآور شد: حضرت امام راحل در دفاع از هویت و منافع ملی ایران سخن گفتند و این مسائل از نظر مرجعیت دینی بی نظیر به شمار می رود و ۱۳ آبان ۵۷ روز دانش آموزان است که مظلومانه جلوی دانشگاه تهران به دست عمال مزدور پهلوی به شهادت رسیدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را دیگر مناسبت ۱۳ آبان بیان کرد و گفت: آمریکا هرجا سفارتخانه دارد آن را به مرکزی برای توطئه علیه ملت های استفاده کردند و امروز نیز گرفتار توطئه آمریکایی ها هستیم.

اسماعیلی ادامه داد: امروز آمریکایی ها تروریسم آمریکایی راه انداختند و با تحریف، دروغ و جعل اتحاد ملی را هدف گرفتند و دنبال ایجاد انشقاق در صفوف ملت ایران هستند و می خواهند مردم را مقابل هم قرار دهند و دودستگی و دوقطبی ایجاد کنند.

وی افزود: آنان در تلاش هستند آرامش کشور را برهم زنند و به آمال طولانی مدت و ایجاد منطقه و خاورمیانه جدید برسند و خاورمیانه جدید به معنای تولد دولت های جدید و تجزیه کامل منطقه است.

وی تصریح کرد: خواب آمریکایی ها هیچ وقت در ایران تعبیر نمی شود و درپی برهم زدن آرامش زیادی منطقه هستند و رهبری حکیم و بیدار و امت پای کار ۴۳ برنامه های آنها را برملا کرده است و انشالله به انزاوا و سقوط ابدی خواهند رسید.