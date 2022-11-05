۸۰ درصد کلاسها در دانشگاه تهران برگزار شد/ مبنای محاسبه غیبت

محمود کمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت برگزاری کلاس های آموزشی دانشگاه تهران در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: میزان تشکیل کلاس ها در هفته گذشته در دوره تحصیلات تکمیلی در کل دانشگاه بالای ۸۵ درصد و در دوره کارشناسی ۸۰ درصد بوده است ولی درصد حضور دانشجو در کلاس را نداریم.



معاون آموزشی دانشگاه تهران ضمن اشاره به اینکه اکثر قریب به اتفاق عدم تشکیل کلاسها به دلیل عدم حضور دانشجو بوده است و خیلی محدود به دلیل عدم حضور اساتید کلاسها برگزار نشده است، گفت: براساس بررسی هایی که انجام داریم عدم حضور دانشجو دلایل مختلفی دارد؛ برخی از دانشجویان نگران این هستند که از منزل به دانشگاه بیایند و اتفاقاتی رخ دهد. برخی حالت اعتراض دارند و برخی به علامت اعتراض در کلاس شرکت نمی کنند و بعضی دیگر نظاره گر هستند ببینند که بالاخره کلاس تشکیل شود بیایند و اگر تشکیل نشود نمی آیند.



کمره ای حاطرنشان کرد: بررسی ها نشان داده در ابتدای شروع کلاس تعداد کمی از دانشجویان حاضر شده اند ولی تجربه های هفته های اخیر نشان می دهد، در طول برگزاری کلاس کم کم به تعداد دانشجویان کلاس اضافه می شود. این نشان می دهد دانشجویان در محوطه دانشگاه حضور دارند اما در ابتدا حضور پیدا نمی کنند وقتی می بینند کلاس تشکیل شده، حضور پیدا می کنند.



وی ادامه داد: در خصوص غیبت دانشجویان همچنان تابع مقررات آموزشی اعلام شده هستیم. در خصوص قانون سه شانزدهم دانشجویان باید توجه داشته باشند که وقتی ۳ هفته از ۱۶ هفته را در کلاس های آموزشی اگر شرکت نکنند، در صورتی که غیبت موجه باشد درس مربوطه حذف می شود و اگر غیبت موجه نباشد نمره دانشجو صفر می شود. در این خصوص اساتید باید به ما اعلام کنند که دانشجویان در کلاس بودند یا نبودند یا غیبت آنها موجه بوده یا خیر.



معاون آموزشی دانشگاه تهران تصریح کرد: البته براساس مصوبه جدید دانشگاه تهران مبنای محاسبه غیبت در کلاس‌ها، از روز شنبه مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱ (اولین هفته بعد از پایان مهلت حذف و اضافه) خواهد بود.



کمره ای افزود: از طرفی برخی کلاس ها کلاً تشکیل نشده و همه دانشجویان غایب بودند اینکه چه میزان بوده هنوز جمع بندی نشده است. اگر قرار باشد ضابطه جدیدی یا نحوه بررسی به غیر از بخشنامه و آیین نامه وزارت علوم و دانشگاه تهران داشته باشیم، باید منتظر مصوبات جدید در این خصوص باشیم.

وی بیان کرد: همچنین براساس ابلاغیه جدید دانشگاه تهران، اعضای هیأت علمی با استفاده از مفاد دستورالعمل آموزش ترکیبی که قبلاً در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، بر اساس نظر خود و تأیید معاون آموزشی واحد محل خدمت، نسبت به برگزاری کلاس‌های جبرانی اقدام کنند.