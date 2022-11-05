الموت مقصد گردشگری پاییزه در استان قزوین

نادر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایجاد طرح گردشگری زمستانه در قزوین اظهار کرد: با شروع فصل پاییز و آغاز مدارس درتلاش هستیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کرده و امکان بازدید، آشنایی و معرفی ابنیه تاریخی، موزه‌ها و جاذبه‌های گردشگری را فراهم کنیم که در این راستا با آموزش و پرورش هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: باتوجه به ظرفیت خوب منطقه نمونه گردشگری کامان و زرشک، آماده پذیرایی از گردشگران هستیم و در این بخش وجود تله سی یژ فضای متفاوتی را برای حضور گردشگران فراهم کرده است.

وی افزود: البته بارش برف در سال جاری می‌تواند در حوزه گردشگری بسیار اثرگذار باشد چنانچه با بارش برف خدمات تفریحی و اسکی نیز در این منطقه فراهم خواهد شد و گردشگران می‌توانند اوقات خوب زمستانه‌ای را در این فضا به ثبت رسانند.

این مسئول ابراز کرد: بافت ویژه فصل پاییز منطقه الموت نیز همواره این منطقه را به مقصد گردشگری بسیاری از افراد تبدیل کرده و فضای کوهستانی این منطقه همواره میزبان گردشگران و کوهنوردان بسیاری است که در این راستا تمهیداتی برای پذیرایی و اقامت در اقامتگاه‌های بومگردی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی گردشگری سال گذشته با عنوان گردشگری کشاورزی و سلامت برگزار شد تاکید کرد: در راستا استقبال از ظرفیت‌های استان در سال جاری مجموعه نمایشگاه بین المللی گردشگری در بهمن ماه طی انجام مطالعات خاصه گردشگری در نظر گرفته شده است که در این نمایشگاه کلیه ظرفیت‌ها و بخش‌های گردشگری معرفی خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در نظر داریم طی چند روز آینده از کتاب گردشگری کشاورزی که در راستای شناخت و معرفی گردشگری کشاورزی و توسعه آن تدوین شده است رونمایی کنیم.

وی در پایان گفت: طی دوسال اخیر تمرکز ما در حوزه گردشگری کشاورزی و سلامت بوده است که در این راستا اقداماتی نیز انجام شده و در حوزه گردشگری سلامت ضمن مطالعات در راستا ظرفیت‌ها، پیمانکار طرح نیز انتخاب شده است که ما امیدواریم بتوانیم در این ایام شاهد پیشرفت این طرح‌ها نیز باشیم.